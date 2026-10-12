On a découvert que 180 000 tortues géantes vivent aux Seychelles

Il a été déterminé que le nombre de tortues géantes sur l'atoll d'Aldabra, situé aux Seychelles dans l'océan Indien, est d'environ 180 000. Les résultats de la nouvelle étude ont une fois de plus montré que cette zone est l'un des plus grands habitats de tortues géantes vivant en liberté au monde.

Selon le journal The Guardian, les scientifiques ont analysé les données d'observation collectées entre 2018 et 2022 et ont estimé qu'il y avait environ 180 000 tortues adultes et juvéniles sur l'atoll. Ce chiffre est nettement supérieur aux nombres enregistrés dans les études précédentes.

Il est intéressant de noter que le nombre de ces tortues est supérieur à la population totale des Seychelles. Le nombre d'habitants dans le pays est d'environ 135 000 personnes.

Comment le nombre de tortues a-t-il autant augmenté ?

Les scientifiques soulignent que ce résultat montre le succès des efforts de conservation de la nature menés depuis de nombreuses années. Au XIXe siècle, en raison de la chasse et d'autres activités humaines, le nombre de tortues géantes sur l'atoll d'Aldabra était tombé à moins de 1 000.

Par la suite, les mesures de protection de la zone ont été renforcées. En 1982, l'atoll a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, une grande attention a été accordée à la préservation de l'habitat naturel de ces animaux rares.

Les chercheursestiment que dans les calculs précédents, certaines tortues auraient pu passer inaperçues. Les nouvelles méthodes ont permis de prendre en compte le nombre estimé d'animaux cachés parmi la végétation ou dans des zones plus éloignées.