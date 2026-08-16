Au Brésil, une tortue retrouvée vivante après avoir passé 10 ans sous un plancher — comment a-t-elle survécu ?

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Au Brésil, une tortue retrouvée vivante après avoir passé 10 ans sous un plancher — comment a-t-elle survécu ?

Au Brésil, une tortue restée coincée près de 10 ans sous le plancher d’une maison a été retrouvée vivante pendant des travaux. Cette histoire insolite a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Les propriétaires d’une maison de l’État du Tocantins ont remarqué un espace vide sous le sol en retirant les carreaux.

En regardant à l’intérieur, ils ont découvert une tortue à pattes jaunes, appelée jabuti.

Selon la famille, le sol avait été posé environ 10 ans auparavant. La tortue pourrait donc être restée accidentellement coincée sous le plancher pendant les travaux.

Le plus étonnant est qu’elle ait survécu pendant des années dans cet espace fermé.

Comment a-t-elle survécu ?

Les spécialistes soulignent que le métabolisme très lent des tortues leur permet de consommer extrêmement peu d’énergie.

Selon les hypothèses, la tortue aurait pu se nourrir au minimum grâce à l’humidité présente sous le sol, à de petits insectes et à d’autres matières organiques.

Lorsqu’elle a été découverte, la tortue était très affaiblie, mais elle bougeait et réagissait à son environnement.

Après avoir été sauvée et nourrie de nouveau, sa santé a commencé à s’améliorer progressivement.

Après avoir passé près de 10 ans sous un plancher, cette tortue retrouvée vivante montre une fois de plus à quel point les capacités de survie de la nature sont extraordinaires.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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