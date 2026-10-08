Jonathan, la tortue presque bicentenaire, a fêté un nouvel anniversaire

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Jonathan, la tortue presque bicentenaire, a fêté un nouvel anniversaire

Jonathan, une tortue géante considérée comme l'animal terrestre le plus âgé de la planète, continue de vivre sur l'île de Sainte-Hélène. En 2026, son âge a atteint environ 194 ans. Selon le Guinness World Records, Jonathan est l'animal terrestre le plus vieux jamais enregistré et la tortue ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire.

On estime que Jonathan est né vers 1832. Il a été amené des Seychelles à Sainte-Hélène en 1882 et vit depuis lors sur le domaine de la résidence du gouverneur, Plantation House. Son âge est basé sur des informations indiquant qu'il était déjà adulte lorsqu'il a été amené sur l'île en 1882.

Au cours de ses près de deux siècles de vie, il a été témoin de plusieurs monarques britanniques et de nombreux événements historiques. Notamment, en 1947, la reine Élisabeth II, alors encore princesse, a rencontré Jonathan. En 2024, il était également au centre de l'attention lors de la visite du prince Edward.

Malgré son grand âge, Jonathan a toujours un bon appétit. Sa vision a considérablement diminué à cause de la cataracte et il a perdu l'odorat. Néanmoins, selon les vétérinaires, son état général est bon et il reçoit des soins réguliers. Il bénéficie également d'un apport supplémentaire en fruits et légumes.

Les scientifiques étudient également les mécanismes de longévité exceptionnelle des tortues géantes. Des recherches ont identifié certaines caractéristiques génétiques dans le génome de ces animaux liées à la réparation de l'ADN, à l'inflammation et au développement du cancer. De telles études pourraient aider à mieux comprendre les mécanismes biologiques du vieillissement.

Fait intéressant, en avril 2026, une fausse nouvelle concernant la mort de Jonathan a circulé sur les réseaux sociaux. Le gouvernement de Sainte-Hélène a démenti cette information, déclarant officiellement que la tortue est vivante et en bonne santé.

Aujourd'hui, Jonathan est devenu l'un des symboles de l'île de Sainte-Hélène. En 2026, il a également reçu le statut spécial d'« ICÔNE » par le Guinness World Records.

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