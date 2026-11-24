Le secret de longévité d'une tortue de 194 ans à l'étude
Jonathan, une tortue géante considérée comme le plus vieil animal terrestre au monde, est au centre de l'attention des scientifiques. En étudiant l'ADN de cet animal âgé d'environ 194 ans, les chercheurs ont identifié une série de caractéristiques génétiques qui pourraient expliquer sa longévité.
Jonathan est une tortue géante de l'espèce Aldabra, née vers 1832 aux Seychelles. En 1882, il a été transporté sur l'île de Sainte-Hélène, un territoire britannique d'outre-mer situé dans l'océan Atlantique. Depuis, il vit sur le domaine de la résidence du gouverneur.
Les scientifiques ont effectué une analyse génétique pour déterminer les causes de sa longévité. Au cours de l'examen, 287 variantes génétiques uniques ont été identifiées dans l'organisme de Jonathan. Celles-ci sont liées à des processus cruciaux tels que la réparation de l'ADN endommagé, la production d'énergie cellulaire, la régulation de l'insuline et la protection contre le cancer.
L'un des aspects qui a surpris les chercheurs est que les systèmes de régulation de certains gènes de cette tortue, qui a vécu près de deux siècles, sont restés à un niveau similaire à celui de tortues plus jeunes. Habituellement, avec le vieillissement de l'organisme, ces processus subissent des changements et le fonctionnement cellulaire peut se dégrader.
Les experts se concentrent particulièrement sur la stabilité des gènes liés à l'activité des mitochondries, qui fournissent de l'énergie aux cellules. Cette condition a probablement aidé l'organisme de Jonathan à remplir ses fonctions efficacement pendant de nombreuses années.
Selon les chercheurs, ces résultats pourraient aider à mieux comprendre non seulement la longévité des animaux, mais aussi le processus de vieillissement chez l'homme. Cependant, il est encore trop tôt pour conclure que les caractéristiques identifiées chez la tortue permettront de prolonger la vie humaine.
Fait intéressant, l'âge de Jonathan est également très inhabituel pour son espèce. Alors que l'espérance de vie habituelle des tortues géantes d'Aldabra est d'environ 80 à 100 ans, Jonathan a vécu près de deux fois plus longtemps.
Aujourd'hui, il est devenu non seulement un record de longévité, mais aussi un objet d'étude unique pour la science. Les chercheurs prévoient d'étudier d'autres tortues géantes à l'avenir afin d'identifier les mécanismes biologiques permettant de ralentir le processus de vieillissement.
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