Jonathan, une tortue géante considérée comme le plus vieil animal terrestre au monde, est au centre de l'attention des scientifiques. En étudiant l'ADN de cet animal âgé d'environ 194 ans, les chercheurs ont identifié une série de caractéristiques génétiques qui pourraient expliquer sa longévité.

Jonathan est une tortue géante de l'espèce Aldabra, née vers 1832 aux Seychelles. En 1882, il a été transporté sur l'île de Sainte-Hélène, un territoire britannique d'outre-mer situé dans l'océan Atlantique. Depuis, il vit sur le domaine de la résidence du gouverneur.

Les scientifiques ont effectué une analyse génétique pour déterminer les causes de sa longévité. Au cours de l'examen, 287 variantes génétiques uniques ont été identifiées dans l'organisme de Jonathan. Celles-ci sont liées à des processus cruciaux tels que la réparation de l'ADN endommagé, la production d'énergie cellulaire, la régulation de l'insuline et la protection contre le cancer.