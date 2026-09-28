Une tortue centenaire entre dans l'histoire : elle devient mère pour la première fois de 16 bébés

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Une tortue centenaire entre dans l'histoire : elle devient mère pour la première fois de 16 bébés

Après avoir passé près d'un siècle sans descendance, une tortue des Galápagos est enfin devenue mère. La tortue nommée « Mommi » a donné naissance à 16 petits, devenant ainsi l'une des mères les plus âgées de son espèce.

Mommi, une tortue des Galápagos de Santa Cruz Ouest, vit au zoo de Philadelphie depuis 1932. Âgée de près de 100 ans, elle n'avait pas eu de progéniture depuis plus de 90 ans.

Cependant, un changement majeur a eu lieu en 2020. Mommi a été accouplée avec Abrazzo, une autre tortue âgée de près de 100 ans. Les experts ont surveillé de près le processus de ponte et ont créé les conditions nécessaires. En conséquence, elle a pondu ses premiers œufs fertiles.

À l'été 2025, 16 bébés tortues ont éclos avec succès.

Cet événement est d'une importance capitale non seulement pour le zoo, mais aussi pour les programmes de conservation de l'espèce.

Les tortues des Galápagos de Santa Cruz Ouest sont une espèce menacée. La progéniture de Mommi n'existait pas auparavant dans la population du programme de reproduction de l'Association des zoos et aquariums.

MommiAbrazzoZoo de PhiladelphieTortues des GalápagosConservation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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