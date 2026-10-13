Donald Trump annonce être prêt à de nouvelles négociations avec Kim Jong-un

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Donald Trump annonce être prêt à de nouvelles négociations avec Kim Jong-un

Le président des États-Unis Donald Trump a évoqué la possibilité de nouvelles négociations personnelles avec le dirigeant de la RPDC en novembre de cette année, Kim Jong-un S'adressant aux journalistes du pool de presse de la Maison Blanche avant son vol pour l'Ohio, Trump a déclaré que les liens avec la direction de Pyongyang étaient maintenus et qu'il était prêt pour une nouvelle rencontre.

Alors que l'agenda nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord redevient brûlant, cette déclaration du chef de la Maison Blanche se place au centre de la diplomatie internationale.

« Ce serait formidable » : une déclaration faite avant le vol pour l'Ohio

Le président a répondu aux questions des journalistes sur un éventuel futur sommet avec optimisme :

  • L'activité des relations : Trump a souligné qu'il n'avait pas rompu le dialogue personnel avec le dirigeant nord-coréen et qu'il maintenait des contacts réguliers ;

  • L'accent sur les relations personnelles : « Je pourrais le faire. Ce serait formidable. Parce que nos relations avec lui sont très bonnes », a déclaré le président américain ;

  • L'importance du facteur nucléaire : Début octobre, Trump avait déjà rappelé que la Corée du Nord était une puissance nucléaire, soulignant qu'il était crucial pour la sécurité mondiale de maintenir de bonnes relations avec son dirigeant, Kim Jong-un.

Trois sommets historiques et la nouvelle confiance de Washington

L'histoire des dialogues entre Trump et Kim Jong-un est l'une des pages les plus retentissantes de la politique mondiale :

  • Rencontres lors du premier mandat : Le dirigeant américain a rencontré le chef de la RPDC à trois reprises lors de son premier mandat : le sommet historique de Singapour en 2018, les négociations de Hanoï au Vietnam en 2019, et la rencontre dans la zone démilitarisée à la frontière des deux Corées à l'été 2019 ;

  • La garantie de la Maison Blanche : Trump avait précédemment exprimé sa confiance sur le fait que, tant qu'il serait président des États-Unis, « tout irait bien » concernant le dirigeant nord-coréen et la sécurité régionale.

Si les parties parviennent à un accord pour un quatrième sommet en novembre, cela devrait être l'une des étapes diplomatiques internationales les plus importantes après la réélection de Trump.

Donald TrumpKim Jong-unRPDCSommet NucléaireDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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