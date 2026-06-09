Un événement historique et sensationnel, qui a eu un immense écho dans le monde asiatique et la géopolitique mondiale, a pris fin. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a conclu avec succès sa visite d'État officielle de deux jours, attendue depuis longtemps, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Il s'agissait du deuxième voyage de haut niveau du dirigeant chinois sur le sol nord-coréen (après sa visite de juin 2019). Plus important encore, cette mission marque la première visite à l'étranger de Xi Jinping en 2026. Cette rencontre au sommet était consacrée au 65e anniversaire du traité historique d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle signé entre les deux puissances en 1961.

La visite, qui a été au centre de l'attention des médias occidentaux et internationaux, s'est déroulée dans une atmosphère de solennité, de faste et de symbolisme profond, caractéristiques du protocole diplomatique unique de la Corée du Nord. En démontrant au monde entier qu'ils partagent des vues identiques et unanimes sur les questions internationales les plus importantes et les plus urgentes, les dirigeants des deux pays ont défini des plans stratégiques pour approfondir davantage leurs relations de partenariat bilatéral.

Chronologie détaillée des rencontres à Pyongyang

8 juin 2026 :

Première rencontre : L'avion privé du président Xi Jinping a atterri avec succès à l'aéroport international de Pyongyang. L'invité de marque et son épouse, Mme Peng Liyuan, ont été accueillis avec un grand respect à la sortie de l'aéroport par le dirigeant de la RPDC, Kim Jong Un, et son épouse, Ri Sol Ju.

Défilé de milliers de personnes : Une magnifique cérémonie d'accueil a été organisée sur la place principale du pays, la place Kim Il Sung. Elle comprenait une garde d'honneur spéciale, un orchestre militaire, un défilé solennel des troupes, ainsi que des milliers de Pyongyangais tenant des drapeaux des deux pays, de belles fleurs et des portraits géants des dirigeants. Les rues de toute la ville étaient parées de leurs habits de fête.

Négociations et banquet : Les dirigeants des deux pays ont d'abord tenu des consultations officielles dans un format fermé « en tête-à-tête », puis avec la participation de délégations complètes. Le soir, un banquet d'État de haut niveau a été organisé à la luxueuse résidence « Mokran », où des toasts ont été portés à l'amitié éternelle, à la stabilité régionale et aux idéaux socialistes. Le programme de la journée s'est terminé par un concert enchanteur des meilleurs groupes artistiques et musicaux de la RPDC.

9 juin 2026 :

Mémoire de l'amitié : Le deuxième jour de la visite, Xi Jinping a visité la tour de l'amitié sino-coréenne, érigée en l'honneur des courageux soldats volontaires chinois qui ont combattu côte à côte contre l'occupation japonaise et sont morts pendant la guerre, et y a déposé des couronnes de fleurs.

Discours et conclusion : Le dirigeant chinois a donné une conférence devant les étudiants de l'École supérieure centrale de formation des cadres du Parti du travail de Corée. Après cela, les négociations finales ont eu lieu et de nombreux documents importants visant à élargir la coopération pratique entre les deux États ont été signés. Le soir, la délégation chinoise a quitté Pyongyang après une cérémonie d'adieu officielle.

Déclarations importantes et accords signés par les deux dirigeants

Au cours du dialogue de haut niveau, Xi Jinping a systématiquement noté que les relations entre la Chine et la RPDC sont une « amitié invincible » qui a héroïquement résisté à l'épreuve du temps et de l'histoire. Il a souligné la nécessité de lutter ensemble contre l'hégémonisme extérieur et les pressions impérialistes, de défendre fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, et a déclaré que le moment était venu de porter les relations vers de « nouveaux sommets ».

De son côté, Kim Jong Un a déclaré que Pékin était le « partenaire stratégique le plus important » de Pyongyang et la priorité absolue de la politique étrangère du pays. Exprimant sa gratitude pour cette visite sincère, le dirigeant nord-coréen a promis que Pyongyang soutiendrait toujours inconditionnellement Pékin sur toutes les questions importantes et controversées sur la scène internationale.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU D'ÉLARGIR LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES LES PLUS PROMETTEURS SUIVANTS :

Économie et commerce : Augmenter le volume des échanges mutuels, les flux d'investissement et renforcer l'intégration économique.

Secteur agricole : Développer l'agriculture, assurer la sécurité alimentaire et surmonter conjointement les conséquences des sanctions internationales.

Infrastructures : Construction de grandes routes, modernisation des systèmes énergétiques et élargissement des capacités des ports maritimes.

Médecine et science : Santé, produits pharmaceutiques modernes et échange de technologies médicales innovantes. Hautes technologies, système éducatif et formation de personnel qualifié.

Domaine humanitaire : Culture, tourisme, projets sportifs et échanges constants entre les jeunes des deux peuples.

Analyse du contexte économique et géopolitique

D'un point de vue économique, la Chine occupe une position prioritaire absolue dans l'économie nord-coréenne, assurant à elle seule près de 90 % du chiffre d'affaires du commerce extérieur de la RPDC. Après des baisses à court terme causées par la pandémie mondiale et les sanctions internationales, la chaîne d'approvisionnement est aujourd'hui entièrement rétablie. Le trafic ferroviaire et aérien entre les deux pays a été activement relancé. Les experts estiment que les projets conjoints qui seront lancés à la suite de cette visite serviront de « bouée de sauvetage » importante et de base pour stabiliser définitivement l'économie nord-coréenne.

D'un point de vue géopolitique, cette visite a coïncidé avec une période où les relations entre la RPDC et la Russie se renforcent très fortement dans le domaine militaro-politique. De nombreux analystes politiques internationaux évaluent ce mouvement de Xi Jinping comme une manœuvre très sage et stratégique de Pékin visant à maintenir sa traditionnelle forte influence sur la péninsule coréenne et à empêcher Pyongyang de trop pencher vers Moscou. Bien que les programmes nucléaires et de missiles controversés de la RPDC n'aient pas été officiellement discutés ouvertement, les experts ne doutent pas que ce sujet a été examiné en profondeur à huis clos.

Les liens d'amitié entre les deux pays ont une riche histoire de plus de 70 ans, la Chine ayant fourni une aide militaire décisive aux Nord-Coréens pendant la guerre de Corée de 1950-1953. Aujourd'hui encore, cette alliance sert de facteur principal au maintien de la paix dans la région. Les médias d'État de la RPDC ont reconnu cette visite comme « l'unité historique de grands peuples ».

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