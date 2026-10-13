La marine française a intercepté dans l'océan Indien un pétrolier soupçonné de transport illégal de produits pétroliers et de navigation sous faux pavillon, DF Peak a été saisi. Le président du pays, Emmanuel Macron l'a annoncé sur X (anciennement Twitter).

Le chef de l'État français a publié une vidéo montrant des militaires héliportés sur le navire, soulignant que Paris mène une lutte acharnée contre la « flotte fantôme » à travers le monde.

Détails de l'interception et situation du pétrolier

L'opération menée par l'armée française a eu lieu près de l'île de La Réunion :

Zone d'action : Le pétrolier a été intercepté à plus de 450 milles marins au sud de La Réunion ;

La position de Macron : Le président français a déclaré que cette opération a été menée « en totale conformité avec le droit maritime international » ;

Documents falsifiés : Le Monde rapporte que les premières inspections à bord ont confirmé les doutes sur le pavillon du navire. Le dossier a été transmis au parquet de Saint-Denis ;

Équipage sous contrôle : Le pétrolier a été conduit vers les côtes de La Réunion pour des inspections approfondies. Les 21 membres d'équipage de diverses nationalités sont maintenus sous la surveillance étroite des militaires français.

Protestations internationales : l'accusation de « piraterie »

Les actions de Paris visant à intercepter des navires étrangers en haute mer provoquent des tensions diplomatiques :

Cible de la « flotte fantôme » : La France et les pays occidentaux tentent de prendre le contrôle du réseau de navires secrets transportant du pétrole en contournant les sanctions ;

La réaction ferme de Moscou : Auparavant, le directeur du premier département européen du ministère russe des Affaires étrangères, Artiom Stoudennikov, avait accusé la France de se livrer à de la piraterie et du brigandage sur la scène internationale en saisissant des pétroliers à sa guise.

Cette opération de force de la France dans l'océan Indien pourrait aggraver la sécurité des routes commerciales maritimes et intensifier la rivalité géopolitique.