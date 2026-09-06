Guerre dans le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman : les États-Unis coulent un pétrolier iranien avec 4 missiles

La situation géopolitique au Moyen-Orient a atteint un point critique : le conflit indirect de longue date entre les États-Unis et l'Iran s'est transformé en une guerre navale ouverte et directe. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a officiellement annoncé avoir coulé l'immense pétrolier iranien « M/T Kylo » dans le golfe d'Oman par des tirs de missiles. En réponse, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé des missiles balistiques sur un porte-avions et un destroyer américains, frappant des navires liés aux États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a adressé un avertissement sévère à Téhéran, menaçant de couler tous les pétroliers iraniens.

Le naufrage du pétrolier « M/T Kylo » : 4 frappes de missiles et l'ironie du CENTCOM

Les détails et les images vidéo de l'opération menée par les forces armées américaines ont été largement diffusés dans les médias internationaux :

4 frappes précises sur la coque du navire : Les images montrent qu'au moins quatre missiles de croisière ont touché la coque du « M/T Kylo ». Après une série d'explosions, un violent incendie s'est déclaré, le pétrolier a chaviré et a coulé au fond du golfe d'Oman en quelques minutes ;

La déclaration ironique du CENTCOM : « Grâce à la précision et au professionnalisme des militaires américains, le pétrolier “Kylo” a coulé aujourd'hui dans le golfe d'Oman, rejoignant les rangs de la marine iranienne au fond de la mer », a déclaré officiellement le Commandement central des États-Unis ;

Trois pétroliers pris pour cible : Selon le CENTCOM, les forces américaines ont ciblé avec des missiles trois pétroliers appartenant au CGRI situés près de l'île de Kharg, dans le district de Jask et dans le golfe d'Oman.

La réponse cinglante de l'Iran : missiles balistiques, drone naval et 6 navires marchands

Téhéran n'a pas laissé les attaques américaines sans réponse et a lancé des contre-attaques à grande échelle dans tout le golfe Persique :

Frappes balistiques sur un porte-avions et un destroyer : Reuters selon l'agence, le CGRI a tiré des missiles balistiques sur un porte-avions et un destroyer lance-missiles américain dans la région (le Pentagone a indiqué qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs ni de victimes) ;

6 navires sous le feu : L'armée iranienne a mené une série de frappes contre 6 navires commerciaux liés aux intérêts américains dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, dont trois grands pétroliers ;

Un drone naval américain détruit : La chaîne Press TV a rapporté que des unités du CGRI ont détecté et détruit avec succès un drone de surface naval américain qui tentait de pénétrer dans les eaux sous haute surveillance du détroit d'Ormuz.

Dernier avertissement du chef du Pentagone : « Nous détruirons tous vos pétroliers »

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a lancé un ultimatum public à Téhéran sur le réseau social X (anciennement Twitter) :

« Ne tirez pas sur notre flotte » : « C'est très simple : si l'Iran ouvre le feu sur des navires américains, nous détruirons et coulerons tous leurs pétroliers. La seule chose qu'ils ont à faire est de ne pas tirer sur la flotte américaine », a déclaré Hegseth ;

La flotte iranienne sans défense : Le secrétaire à la Défense a souligné que les pétroliers iraniens n'ont pas de système de défense et sont totalement vulnérables, ajoutant que les avions, navires et sous-marins américains sont capables de les détruire tous en un instant ;

Risque énergétique mondial : L'escalade des hostilités dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % des exportations mondiales de pétrole, menace de provoquer une flambée des prix sur le marché mondial du carburant et une nouvelle vague de crise économique mondiale.

Selon vous, ce conflit naval entre les États-Unis et l'Iran se transformera-t-il en une guerre officielle à grande échelle ? Quel sera l'impact de cette confrontation dans le détroit d'Ormuz sur le marché pétrolier mondial et les prix du carburant ? Laissez vos avis dans les commentaires !