Manifestations massives au Maroc contre le rétablissement des relations avec Israël (vidéo)

·3·Monde
Manifestations massives au Maroc contre le rétablissement des relations avec Israël (vidéo)

L'un des grands pays d'Afrique du Nord, le Maroc, a connu de vives manifestations de protestation contre la politique du gouvernement officiel visant à normaliser (rétablir) les relations diplomatiques avec Israël. Des centaines d'habitants et de militants rassemblés dans diverses villes exigent la rupture totale des liens avec Tel-Aviv et la cessation des activités de l'ambassade.

Les manifestants sont descendus dans les rues avec d'immenses drapeaux nationaux palestiniens et des bannières portant des slogans virulents, exprimant ouvertement leur opposition aux décisions du gouvernement.

Appels virulents et revendications dans les rues

Les principaux appels résonnant sur les places publiques couvraient les aspects suivants :

  • Position ferme : Les participants à la manifestation ont scandé des slogans virulents et chargés d'émotion tels que « Pas d'ambassade, pas d'ambassadeur, nous ne voulons pas des porcs ! » ;

  • Opposition à la normalisation : Les militants considèrent les accords diplomatiques, économiques et de sécurité conclus avec Israël comme contraires aux intérêts du peuple et à la solidarité avec la Palestine ;

  • Appels via haut-parleurs : Sur les places des villes, des personnalités publiques et des militants se sont adressés à la foule via des microphones, appelant à l'arrêt immédiat de la normalisation des relations.

Scènes sur les places : Jeunes, femmes et drapeaux géants

Les images diffusées montrent clairement l'ampleur et l'ambiance de l'action :

  • Grande envergure : Dans les rues, non seulement des hommes, mais aussi des femmes et de jeunes enfants ont porté des symboles palestiniens, se tenant aux premiers rangs de la manifestation ;

  • Symboles géants : Les personnes rassemblées ont déployé un immense drapeau palestinien de plusieurs mètres le long de la rue et ont brandi des pancartes spéciales en arabe avec des messages comme « Dites non à la normalisation » et « Liberté pour la Palestine » ;

  • Contrôle des forces de l'ordre : Les forces de l'ordre ont surveillé la sécurité dans les zones de manifestation, tentant de garder la situation sous contrôle.

Ces sorties publiques virulentes au Maroc montrent que la question du rétablissement des relations avec Israël reste un sujet brûlant et controversé dans le monde arabe.

MarocIsraëlPalestineGouvernement MarocainManifestation
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un athlète de 21 ans décède après avoir subi près de 30 opérationsUn athlète de 21 ans décède après avoir subi près de 30 opérations27 septembre 15:17Ahmad ash-Sharaa révèle les détails d'accords secrets et le démantèlement de bases étrangèresAhmad ash-Sharaa révèle les détails d'accords secrets et le démantèlement de bases étrangères23 septembre 13:05La vidéo d'un ministre israélien provoque un scandale internationalLa vidéo d'un ministre israélien provoque un scandale international21 mai 12:20Itamar Ben-Gvir s'oppose fermement à l'accord États-Unis-IranItamar Ben-Gvir s'oppose fermement à l'accord États-Unis-Iran15 juin 21:58Netanyahou ordonne l'expansion de l'occupation à GazaNetanyahou ordonne l'expansion de l'occupation à Gaza29 mai 14:44Trump condamne fermement les attaques israéliennes sur BeyrouthTrump condamne fermement les attaques israéliennes sur Beyrouth17 juin 15:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques