Manifestations massives au Maroc contre le rétablissement des relations avec Israël (vidéo)

L'un des grands pays d'Afrique du Nord, le Maroc, a connu de vives manifestations de protestation contre la politique du gouvernement officiel visant à normaliser (rétablir) les relations diplomatiques avec Israël. Des centaines d'habitants et de militants rassemblés dans diverses villes exigent la rupture totale des liens avec Tel-Aviv et la cessation des activités de l'ambassade.

Les manifestants sont descendus dans les rues avec d'immenses drapeaux nationaux palestiniens et des bannières portant des slogans virulents, exprimant ouvertement leur opposition aux décisions du gouvernement.

Appels virulents et revendications dans les rues

Les principaux appels résonnant sur les places publiques couvraient les aspects suivants :

Position ferme : Les participants à la manifestation ont scandé des slogans virulents et chargés d'émotion tels que « Pas d'ambassade, pas d'ambassadeur, nous ne voulons pas des porcs ! » ;

Opposition à la normalisation : Les militants considèrent les accords diplomatiques, économiques et de sécurité conclus avec Israël comme contraires aux intérêts du peuple et à la solidarité avec la Palestine ;

Appels via haut-parleurs : Sur les places des villes, des personnalités publiques et des militants se sont adressés à la foule via des microphones, appelant à l'arrêt immédiat de la normalisation des relations.

Scènes sur les places : Jeunes, femmes et drapeaux géants

Les images diffusées montrent clairement l'ampleur et l'ambiance de l'action :

Grande envergure : Dans les rues, non seulement des hommes, mais aussi des femmes et de jeunes enfants ont porté des symboles palestiniens, se tenant aux premiers rangs de la manifestation ;

Symboles géants : Les personnes rassemblées ont déployé un immense drapeau palestinien de plusieurs mètres le long de la rue et ont brandi des pancartes spéciales en arabe avec des messages comme « Dites non à la normalisation » et « Liberté pour la Palestine » ;

Contrôle des forces de l'ordre : Les forces de l'ordre ont surveillé la sécurité dans les zones de manifestation, tentant de garder la situation sous contrôle.

Ces sorties publiques virulentes au Maroc montrent que la question du rétablissement des relations avec Israël reste un sujet brûlant et controversé dans le monde arabe.