Mehdi Nosrati Bildashi, un taekwondoïste de 21 ans blessé lors des manifestations antigouvernementales en Iran, est décédé. Selon les rapports, il a subi près de 30 interventions chirurgicales au cours des huit derniers mois en raison de ses blessures.

Mehdi aurait été blessé par des tirs des forces de sécurité lors d'une manifestation le 8 janvier dans la ville de Pakdasht, au sud-est de Téhéran. Son pancréas et ses intestins ont été gravement endommagés, et il a d'abord été soigné dans un hôpital de Pakdasht.

L'athlète a ensuite été transféré dans un hôpital de Téhéran. Là, environ 30 opérations ont été réalisées en huit mois. En raison de ses blessures, Mehdi a eu des difficultés à s'alimenter et a perdu plus de 30 kilogrammes.

Selon Need To Know, Mehdi est décédé le 12 septembre des suites de complications liées à ses blessures et d'une infection pulmonaire. Ces informations sont basées sur des rapports de médias proches de l'opposition iranienne. Son long traitement aurait également causé de graves difficultés financières à sa famille.

Les manifestations lors desquelles Mehdi a été blessé ont commencé fin décembre 2025 sur fond de mécontentement face à la crise économique en Iran. Par la suite, les manifestations se sont étendues à tout le pays, se transformant en mouvements antigouvernementaux. Les organisations de défense des droits humains ont documenté l'utilisation d'armes à feu contre les manifestants.

Le nombre de victimes lors des manifestations reste controversé. En raison des restrictions sévères sur les communications et l'accès à Internet, il a été difficile de vérifier indépendamment l'ampleur des événements. Les organisations de défense des droits humains ont fait état de milliers de morts et de dizaines de milliers d'arrestations, certaines sources citant des chiffres encore plus élevés. Human Rights Watch a également noté qu'en septembre 2026, plusieurs peines de mort liées aux manifestations avaient été exécutées.

Mehdi Nosrati Bildashi est l'un des athlètes dont le décès ou les blessures graves lors des manifestations ont été signalés.

Parmi eux figure le footballeur de 17 ans, Rebin Moradi. Le joueur de l'équipe de jeunes du « Saipa » aurait été tué par des tirs le 8 janvier à Téhéran. Son père a déclaré plus tard que les experts en médecine légale lui avaient dit que son fils avait été abattu à bout portant par derrière.

Il a également été rapporté que l'ancien footballeur de 47 ans, Mujtabo Tarshiz, est décédé avec sa femme lors des manifestations à Qaemshahr. Au cours de sa carrière, il a joué pour les clubs « Tractor Tabriz », « Nassaji Mazandaran », « Fajr Sepasi Shiraz » et « Mes Kerman ».

Les autorités iraniennes n'ont fourni aucune explication publique claire sur la mort de ces athlètes.