L'une des opérations militaires les plus sérieuses depuis l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025 a débuté dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a commencé une opération dans la partie centrale du secteur, à l'ouest de la « ligne jaune ». Les habitants de trois quartiers de la zone ont reçu l'ordre d'évacuer leurs maisons et une route de transport importante a été fermée.

L'opération a débuté le 18 novembre près des camps de réfugiés de Bureij et de Nuseirat. L'armée israélienne a déclaré que cette action visait les infrastructures du Hamas. Le Hamas, quant à lui, l'a qualifiée de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne a franchi la « ligne jaune » vers l'ouest

L'armée israélienne a lancé l'opération dans les zones 660, 661 et 666 au centre de Gaza. Ces lieux sont situés autour des camps de réfugiés de Bureij et de Nuseirat.

Depuis l'accord d'octobre 2025, la « ligne jaune » était définie comme la frontière entre les zones sous contrôle israélien et celles sous contrôle du Hamas. Selon Reuters et d'autres médias internationaux, des chars israéliens ont franchi cette ligne vers l'ouest en direction de la rue Salah al-Din. Il s'agit de la première opération terrestre de ce type depuis l'entrée en vigueur de l'accord.

Les habitants de trois quartiers sont en cours d'évacuation

Le COGAT (l'organe israélien chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les territoires palestiniens) a appelé les habitants de trois zones autour de Bureij et Nuseirat à se déplacer vers des lieux sûrs.

Pendant l'opération, la circulation a été interrompue sur certaines parties de la rue Salah al-Din, l'axe principal reliant le nord et le centre de la bande de Gaza. Des sources palestiniennes ont rapporté que des familles ont abandonné leurs maisons et leurs abris temporaires après des tirs d'artillerie et des affrontements.

Que disent Israël et le Hamas ?

L'armée israélienne a décrit l'opération comme une action « ciblée ». Selon le communiqué des militaires, l'objectif est de détruire les infrastructures du Hamas au centre de Gaza et d'éliminer les menaces pesant sur les troupes israéliennes près de la « ligne jaune ».

Le journal « The Times of Israel » a rapporté que la destruction d'un tunnel dans la zone était prévue dans le cadre de l'opération. Il a été précisé que des membres du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, participaient également à l'opération aux côtés de l'armée.

Le Hamas a qualifié ces actions d'Israël de « violation flagrante » de l'accord de cessez-le-feu. Le mouvement a condamné l'opération, soulignant qu'elle entraînait le déplacement forcé de la population.

La situation humanitaire à Gaza s'aggrave

Alors que les opérations militaires se poursuivent à Gaza, les besoins de la population en abris, nourriture et produits de première nécessité augmentent. Selon les agences de presse internationales, plus de 1,7 million de personnes ont été contraintes de se déplacer dans le secteur.

Avec l'approche de la saison hivernale, la situation des familles sans abri risque de s'aggraver. La nouvelle opération accroît les risques de nouveaux déplacements et de difficultés dans l'acheminement de l'aide humanitaire.

Ainsi, malgré l'accord en vigueur depuis octobre 2025, les affrontements militaires ne se sont pas arrêtés à Gaza. Le franchissement de la « ligne jaune » par l'armée israélienne indique que la situation dans la région pourrait devenir encore plus tendue.