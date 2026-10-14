L'Arabie saoudite le prince héritier Mohammed ben Salmane a officiellement rejeté l'initiative proposée par Israël de mener des opérations militaires conjointes contre les Houthis au Yémen. Selon des détails confidentiels diffusés par le prestigieux journal israélien Haaretz , le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenté, avec la médiation de Washington, d'obtenir l'accord des Saoudiens pour des opérations militaires en mer Rouge, mais Riyad a fermement refusé cette proposition.

Cette décision de la direction du Royaume s'explique par la volonté de maintenir l'équilibre géopolitique dans la région et de préserver son influence parmi les nations musulmanes.

La tentative de Netanyahu via Washington

Selon les informations de Haaretz, les négociations et les tentatives se sont déroulées comme suit :

Plan d'opérations conjointes : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenté d'obtenir l'accord de Riyad pour assurer la participation des forces de défense israéliennes aux opérations contre les Houthis sur le territoire yéménite et dans les eaux de la mer Rouge ;

Médiation américaine : Tel-Aviv a tenté d'aborder cette proposition auprès de l'Arabie saoudite non pas directement, mais par le biais des canaux diplomatiques de Washington, en essayant d'agir en tant qu'allié ;

Refus catégorique : Le prince héritier Mohammed ben Salmane a fermement refusé de participer à toute coalition militaire ou frappes coordonnées avec Israël.

Les raisons principales du prince : prestige dans le monde islamique et risques internes

Plusieurs facteurs stratégiques ont conduit l'héritier du trône saoudien à rejeter cette proposition :

Position dans le monde islamique : La participation du Royaume à des actions militaires aux côtés d'Israël contre un pays musulman pourrait porter un coup irréparable à l'autorité et au statut de leader de Riyad dans tout le monde islamique ;

Risque de mécontentement public interne : À une époque où il existe une forte opposition à la politique israélienne au sein du pays et dans le monde arabe, une telle mesure militaire a été jugée comme présentant un risque élevé de provoquer des réactions négatives et des protestations au sein de la société saoudienne ;

Stabilité régionale : L'Arabie saoudite cherche à maintenir des négociations de paix complexes avec les Houthis et à éviter que son territoire ne redevienne la cible directe d'attaques de missiles et de drones.

Condition palestinienne : Quand une normalisation est-elle possible ?

Sur fond de ce refus, Riyad a réitéré sa position officielle immuable concernant les relations avec Israël :

Exigence d'un État palestinien indépendant : La direction saoudienne a réaffirmé que la seule voie pour établir des liens diplomatiques et normaliser pleinement les relations avec Israël est la création officielle d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale ;

Pas d'accord sans conditions : Il a été déclaré qu'aucune alliance sécuritaire ou militaire ne peut être formée tant que la question palestinienne n'est pas résolue de manière juste.

Cette démarche diplomatique de Mohammed ben Salmane de l'Arabie saoudite a prouvé une fois de plus qu'en politique étrangère, elle ne cède pas aux pressions des États-Unis et d'Israël, mais s'appuie sur ses intérêts nationaux et la solidarité du monde arabo-musulman.