Mohammed ben Salmane condamne fermement les attaques à Gaza et les violations à Al-Aqsa !

·10·Monde
Mohammed ben Salmane condamne fermement les attaques à Gaza et les violations à Al-Aqsa !

Dans le contexte des processus géopolitiques volatils au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a adressé une nouvelle déclaration ferme et décisive à la communauté internationale ! Le prince héritier et Premier ministre du Royaume, Mohammed ben Salmane, a fait une déclaration officielle condamnant au plus haut niveau les attaques brutales en cours dans la bande de Gaza et les violations autour de la mosquée sacrée d'Al-Aqsa. Il a été réaffirmé au monde que Riyad ne reculera jamais sur la question palestinienne et que cette position est immuable. Alors, quel résonance cette déclaration du dirigeant saoudien suscite-t-elle sur la scène diplomatique internationale ?

Gaza et Al-Aqsa : La ferme opposition du Royaume

Dans son discours, le prince héritier a évalué ouvertement les actions menées par Israël :

  • Attaques brutales condamnées : Les actes d'agression visant les civils et nos frères dans la bande de Gaza ont été vivement critiqués ;

  • Inviolabilité de la mosquée Al-Aqsa : Une vive protestation a été exprimée contre les violations répétées commises à l'encontre de la mosquée Al-Aqsa, lieu saint ;

  • Pas de répit tant que les droits ne sont pas garantis : Mohammed ben Salmane a souligné que tant que le peuple palestinien n'aura pas pleinement obtenu ses droits légitimes et internationalement reconnus, les efforts de l'Arabie saoudite ne s'arrêteront pas ;

  • Principe immuable : Il a été réitéré que l'engagement du Royaume envers l'État palestinien et les intérêts de son peuple ne peut faire l'objet de marchandages politiques.

La déclaration officielle de Mohammed ben Salmane

« Nous condamnons fermement les attaques brutales des gouvernements d'occupation contre nos frères en Palestine et dans la bande de Gaza, ainsi que les violations répétées contre la mosquée Al-Aqsa. L'engagement du Royaume envers les droits du peuple palestinien est notre position ferme et immuable. Nos efforts dans cette direction ne cesseront pas tant que le peuple palestinien n'aura pas atteint ses droits légitimes. »

Cette position montre que, dans le cadre des divers accords et négociations entre les États-Unis et les pays de la région, l'Arabie saoudite exige l'indépendance de la Palestine comme condition préalable.

Position de l'Arabie saoudite sur la Palestine (Tableau)

Direction / Sujet

Déclaration de Mohammed ben Salmane et son contenu

Auteur de la déclaration

Mohammed ben Salmane (Prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite)

Condamnation principale

Attaques brutales à Gaza et violations à Al-Aqsa

Position diplomatique

Voie politique ferme, fidèle et immuable

Limite des actions

Ne s'arrêtera pas tant que le peuple palestinien n'aura pas obtenu ses droits légitimes

Signal géopolitique

Les intérêts palestiniens restent une condition primordiale dans le dialogue avec les États-Unis et l'Occident

Selon vous, cette position ferme de l'Arabie saoudite peut-elle être un moteur décisif pour arrêter les opérations militaires à Gaza et établir un État palestinien indépendant ? Quelle est votre évaluation de la déclaration du prince héritier ?

Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez la déclaration politique la plus importante du Moyen-Orient avec vos proches via Telegram !

Arabie SaouditeMohammed ben SalmaneGazaMosquée Al-AqsaGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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