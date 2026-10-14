Au Danemark, les enseignants seront autorisés à utiliser la force physique contre les élèves perturbateurs

À partir d'août 2027 au Danemark, les enseignants devraient être autorisés à expulser de force les élèves perturbant le cours et à utiliser la force physique si nécessaire. Cette nouvelle mesure vise à renforcer la discipline dans les écoles et à lutter contre la violence et les comportements agressifs entre élèves.

Selon le projet de loi préparé par le ministère de l'Éducation, le recours à la force physique ne sera pas une mesure habituelle, mais ne pourra être utilisé que dans des situations exceptionnelles en cas de nécessité. Chaque incident devra être signalé aux parents de l'élève et au conseil municipal concerné.

D'après les résultats d'une étude publiée par le ministère, en 2025, 55 % des classes danoises ont connu au moins un épisode de violence physique entre élèves. Ce taux atteint 75 % dans les classes primaires, 59 % dans les classes de 4e à 6e année et 27 % dans les classes de 7e à 10e année.

Les résultats de l'enquête ont également révélé un autre aspect : dans 60 % des classes où des violences ou des comportements agressifs ont été signalés, ces incidents étaient causés par un ou deux élèves seulement.

La nouvelle mesure vise à donner aux enseignants des pouvoirs plus clairs dans les situations complexes et à assurer la sécurité en classe. Cependant, l'intervention physique doit rester un dernier recours, être proportionnée à la situation et causer le moins de dommages possible à l'élève.