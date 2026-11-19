Conformément au document signé, les États-Unis pourront étendre considérablement leur présence militaire dans la région arctique :

Les États-Unis et le Danemark ont signé un accord majeur en matière de défense et de sécurité concernant le Groenland. « Vedomosti » Selon le journal, le 19 novembre 2026, le Parlement danois (Folketing) a ratifié à l'unanimité l'accord tripartite entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland. Auparavant, début novembre, le document avait été approuvé par le Parlement groenlandais, après avoir été signé par les dirigeants des trois parties le 22 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

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Deux nouvelles « zones de défense » : Les États-Unis ont obtenu le droit d'établir de nouvelles bases militaires près de Narsarsuaq, au sud de l'île, et de Mestersvig, à l'est.

Extension de la base de Pituffik : L'infrastructure de la base spatiale existante de Pituffik sera davantage étendue.

« Dôme d'or » (Golden Dome) : L'accord ouvre la voie au déploiement d'éléments du système américain de défense antimissile sur le territoire de l'île et accorde aux avions et navires militaires américains un accès libre à l'espace aérien et aux eaux territoriales du Groenland.

Points clés de l'accord Détails et aspects juridiques Infrastructure militaire 2 nouvelles bases près de Narsarsuaq et Mestersvig, extension de la base spatiale de Pituffik Systèmes de défense Déploiement d'éléments du système de défense antimissile « Dôme d'or » et transit libre Statut politique et économique La souveraineté danoise est maintenue ; aucun droit exclusif sur les ressources minérales n'est accordé aux entreprises américaines

Déclarations de Trump et souveraineté danoise

Malgré les déclarations retentissantes du président américain Donald Trump sur le fait que les États-Unis avaient « acquis » le Groenland, le texte de l'accord renforce directement la souveraineté danoise sur l'île et le droit des Groenlandais à l'autodétermination. Le ministère danois des Affaires étrangères a également souligné que cet accord n'accorde aucune concession exclusive aux entreprises américaines pour l'extraction de ressources minérales au Groenland.

L'accord entrera en vigueur immédiatement après que Copenhague et Nuuk (capitale du Groenland) auront envoyé une note diplomatique officielle à Washington confirmant l'achèvement du processus de ratification — ce document ne nécessite pas d'approbation distincte du Congrès américain.

Selon vous, quel impact le déploiement de nouvelles bases militaires américaines et du système « Dôme d'or » au Groenland aura-t-il sur l'équilibre géopolitique dans la région arctique ? Laissez vos avis dans les commentaires !