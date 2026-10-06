Cyberattaque au Danemark : les données personnelles de 8,8 millions de personnes ont fuité

Au Danemark, considéré comme l'un des pays les plus avancés numériquement en Europe, une fuite de données sans précédent concernant la sécurité de l'État et la confidentialité des citoyens a eu lieu. Selon l'agence de presse influente Bloomberg des individus non identifiés ont réussi à accéder au registre central des personnes physiques (CPR) du pays.

À la suite de cet incident cybernétique, les noms, de 8,8 millions de personnes, leurs adresses précises et, surtout, leurs numéros d'identification personnels confidentiels ont été exposés.

Comment les données de 8,8 millions de personnes ont-elles pu fuiter dans un pays de 6 millions d'habitants ?

Ce chiffre a soulevé de nombreuses questions, car la population officielle du Danemark est actuellement d'environ 6 millions d'habitants. Les autorités ont expliqué la situation comme suit :

Portée globale du registre : Le registre unique du pays (CPR) recense environ 11 millions de personnes ; cette liste inclut non seulement les résidents actuels, mais aussi les personnes décédées et les anciens citoyens ayant émigré ;

Volume des données exposées : En raison de la faille du système de sécurité, une grande partie de cette base de données globale — soit 8,8 millions de dossiers — est tombée sous le contrôle de tiers ;

Le risque lié au numéro d'identification : Au Danemark, le numéro CPR personnel est la « clé numérique » essentielle pour ouvrir des comptes bancaires, accéder aux services médicaux et se connecter à tous les portails gouvernementaux. Son accès par des tiers augmente considérablement les risques de fraude.

« Un incident extrêmement dangereux » : Le gouvernement lance une enquête d'urgence

La ministre danoise de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Numérisation, Christina Egelund, a réagi officiellement :

« C'est un incident grave et dangereux d'un niveau exceptionnel. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer une telle atteinte à la sécurité du système étatique. »

La ministre a ordonné un audit complet et immédiat de toutes les couches de protection du système central CPR. Parallèlement, elle a appelé tous les citoyens à la vigilance, les mettant en garde contre les appels suspects, les messages de phishing et les fraudes par courrier électronique.

Une leçon numérique pour le monde

Selon les experts, le vol de données à cette échelle dans un pays occidental ayant numérisé 100 % de ses services publics et abandonné le papier est un avertissement majeur pour le monde entier.

L'incident démontre qu'à mesure qu'une base de données unique se centralise, une seule erreur ou vulnérabilité peut mettre en péril la sécurité de tous les citoyens d'un pays. Une cyber-enquête internationale est en cours pour déterminer les causes de l'attaque ou de la défaillance technique.