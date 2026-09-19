Le mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélés

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Le mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélés

Le président américain Donald Trumpa provoqué un conflit politique et des débats internationaux majeurs avec ses déclarations sur un accord de sécurité « historique » concernant le Groenland, île stratégique au cœur de l'Arctique. Dans ses discours, Trump avait annoncé que les États-Unis avaient obtenu un « contrôle permanent et total » sur la sécurité de l'île grâce à un nouvel accord conclu avec l'administration danoise et groenlandaise. Cependant, le prestigieux journal The New York Times a publié une enquête sensationnelle, s'appuyant sur des sources proches des négociations et des responsables militaires : le dirigeant américain a largement exagéré l'étendue des pouvoirs conférés par ce nouveau document.

En réalité, l'armée américaine n'établit pas son contrôle sur l'île, mais agira en partenariat égal avec les forces de défense danoises et groenlandaises. Surtout, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a souligné que l'accord reconnaît sans équivoque la pleine souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume — ce qui montre que les ambitions de longue date de Trump de prendre le contrôle total du Groenland ne se sont pas réalisées.

Alors, pourquoi le chef de la Maison-Blanche a-t-il vanté une « domination absolue » qui n'existe pas en pratique, en quoi l'ancien traité de 1951 diffère-t-il du nouvel accord, et en faveur de qui la véritable lutte pour l'Arctique a-t-elle été tranchée ?

« Contrôle total ou simple partenariat ? » : La contradiction flagrante dans les déclarations des parties

The New York Times détails des négociations et déclarations officielles révélés :

  • La revendication sensationnelle de Trump : Le dirigeant américain a annoncé que, grâce à cet accord, Washington au Groenland avait garanti un « contrôle permanent sur la sécurité et tous les autres besoins » ;

  • La réponse ferme de Copenhague : La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que le nouvel accord préserve et confirme pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark ;

  • L'aveu des militaires : Un porte-parole du Pentagone a indiqué que, dans le cadre de l'accord, les forces américaines n'établiraient pas de commandement sur les structures locales, mais travailleraient en tant que partenaires avec les responsables danois et de l'île ;

  • Défaite psychologique : Bien que Trump ait déclaré plus tôt dans l'année que posséder l'île était « psychologiquement important » pour lui et qu'il ne se contenterait pas de moins, il a dû se limiter en pratique à un simple accord de partenariat.

« Zone fermée aux rivaux et bases de 1951 » : Qu'apporte réellement le nouvel accord ?

Faits réels sur l'administration de la Maison-Blanche et la sécurité de l'Arctique :

  • Un bouclier contre la Chine et la Russie : La principale réussite de l'accord est qu'aucun pays rival ne peut construire de base militaire, déployer de contingent ou investir dans des infrastructures critiques au Groenland sans le consentement écrit des États-Unis ;

  • Protection naturelle du territoire de l'OTAN : Les experts militaires notent que, comme le Groenland est déjà un territoire de l'OTAN, la probabilité qu'un pays étranger non membre de l'alliance y construise une base était déjà quasi nulle ;

  • Droit illimité de 1951 : Le traité précédent signé entre les États-Unis et le Danemark en 1951 était déjà illimité, permettant à Washington de maintenir des installations militaires et des radars à grande échelle sur l'île sans restriction ;

  • Expansion de la présence militaire : Le nouveau document autorise uniquement une augmentation modérée du nombre de militaires américains et de leurs infrastructures sur l'île.

Analyse géopolitique : Les experts sur le coup politique de Trump

Évaluations des analystes en sécurité internationale et des diplomates :

  • Relations publiques électorales : Selon les analystes, Trump a tenté de marquer des points politiques majeurs en présentant un document sur l'élargissement de la coopération en matière de défense comme une « conquête totale du Groenland » ;

  • La fermeté diplomatique du Danemark : Le pays européen a réussi à préserver sa souveraineté nationale en rejetant fermement la demande de vente directe ou de cession totale de son territoire ;

  • Course mondiale pour l'Arctique : Dans le contexte de la fonte des glaces et de l'ouverture de la route maritime du Nord, le Groenland reste le terrain stratégique le plus brûlant entre les États-Unis, la Chine et la Russie.

L'enquête du New York Times suggère que derrière les déclarations grandiloquentes de Donald Trump ne se cache pas un plan de conquête totale de l'Arctique, mais un compromis pragmatique contraint par le respect de la souveraineté danoise.

Selon vous, les affirmations de Trump sur l'établissement d'un contrôle permanent sur le Groenland sont-elles de la simple communication politique ou les États-Unis sont-ils réellement en passe d'atteindre une domination totale sur l'Arctique ? Comment évaluez-vous la capacité du Danemark à préserver sa souveraineté face à la pression de la Maison-Blanche ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette enquête retentissante sur la géopolitique mondiale avec tous vos proches et les passionnés de politique !

Donald TrumpGroenlandDanemarkArctiqueGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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