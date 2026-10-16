Saida Mirziyoyeva a conclu des accords importants avec les représentants de la présidence turque

·14·Monde
Saida Mirziyoyeva a conclu des accords importants avec les représentants de la présidence turque

Chef de l'administration présidentielle de la République d'Ouzbékistan Saida Mirziyoyeva Le 15 octobre, elle a rencontré des hauts responsables de l'administration présidentielle de la République de Turquie : le chef du secrétariat du président turc Hasan Dogan et le secrétaire général de l'administration présidentielle Haqqi Susmaz .

Au cours des négociations, l'accent a été mis sur l'approfondissement des relations d'amitié et de partenariat multilatéral entre les deux pays frères.

Un socle solide : Histoire, langue et culture communes

Saida Mirziyoyeva a partagé les détails et ses impressions sur la rencontre via ses réseaux sociaux officiels :

  • Proximité spirituelle : « L'Ouzbékistan et la Turquie partagent une histoire commune, ainsi qu'une proximité de langue, de culture et de traditions ;

  • Partenariat stratégique : Nos relations multidimensionnelles se développent de manière cohérente et rapide sur la base de ce socle solide », a souligné la chef de l'administration présidentielle.

Saida Mirziyoyeva a conclu des accords importants avec les représentants de la présidence turque

Accord sur de nouveaux projets et mesures pratiques

Les parties ont mis l'accent sur la nécessité non seulement de maintenir la coopération portée au niveau stratégique, mais aussi de l'enrichir avec de nouvelles orientations :

  • Plan d'action pratique : Lors du dialogue, les prochaines étapes pratiques et systématiques visant à élargir davantage les relations bilatérales ont été discutées en détail ;

  • Initiatives mutuellement bénéfiques : Un accord a été conclu pour poursuivre systématiquement la mise en œuvre conjointe de nouvelles initiatives servant les intérêts des deux États et de leurs peuples.

Saida Mirziyoyeva a conclu des accords importants avec les représentants de la présidence turque

Ce dialogue de haut niveau contribuera à renforcer les relations amicales entre l'Ouzbékistan et la Turquie par des résultats concrets.

Saida MirziyoyevaTurquiePrésidenceDiplomatiePartenariat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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