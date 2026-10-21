Saida Mirziyoyeva a rencontré des représentants du Turkménistan et de l'Azerbaïdjan à Achgabat

Cheffe de l'administration présidentielle de la République d'Ouzbékistan Saida Mirziyoyeva À Achgabat, capitale du Turkménistan, elle a rencontré Oguljahon Atabayeva, vice-présidente de la Fondation caritative turkmène pour l'aide aux enfants dans le besoin, et Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev d'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a rapporté Saida Mirziyoyeva sur sa chaîne Telegram.

Saida Mirziyoyevaa souligné que les dialogues trilatéraux deviennent une bonne tradition. Chacun d'eux enrichit les idées communes et crée des opportunités pour la mise en œuvre de nouveaux projets de coopération.

« Nos échanges sont devenus une bonne tradition. À chaque fois que nous partageons nos idées, elles s'enrichissent et de nouveaux projets de coopération émergent », a-t-elle écrit.

La cheffe de l'administration présidentielle a noté que l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan sont liés par des siècles d'amitié, de confiance mutuelle et de valeurs communes.

« Je souhaite que nos rencontres continuent de servir le bien, de se transformer en actions nobles bénéfiques aux gens et de rapprocher encore davantage nos pays », a déclaré Saida Mirziyoyeva.

Pour information, la rencontre a eu lieu le 20 octobre à Achgabat. Saida Mirziyoyeva, Oguljahon Atabayeva et Leyla Aliyeva ont également participé aux événements liés à l'exposition d'art internationale « MAMA — Mère Nature ».