Saida Mirziyoyeva a visité le complexe de la célèbre entreprise turque Baykar

·8·Monde
Saida Mirziyoyeva a visité le complexe de la célèbre entreprise turque Baykar

Chef de l'administration du Président de la République d'Ouzbékistan Saida Mirziyoyeva Le 15 octobre, elle a visité le complexe de Baykar , entreprise turque de renommée mondiale dans le domaine de l'industrie de défense et des technologies de drones.

Au cours de la visite, des produits militaires modernes, de la robotique et des projets technologiques de haute précision ont été examinés.

Saida Mirziyoyeva a visité le complexe de la célèbre entreprise turque Baykar

Projets avancés et expérience scientifique de longue date

Saida Mirziyoyeva a partagé ses impressions sur la visite et le potentiel innovant du centre Baykar sur sa page officielle de réseau social :

  • Découverte des innovations : « En visitant le complexe de l'entreprise turque Baykar, j'ai découvert des technologies de pointe, notamment des projets avancés dans le secteur de l'industrie de défense ;

  • Facteur de succès : Derrière ces succès se cachent des années de recherche scientifique, le travail d'ingénieurs talentueux et des investissements dans le développement de technologies nationales », a souligné la chef de l'administration présidentielle.

Saida Mirziyoyeva a visité le complexe de la célèbre entreprise turque Baykar

« L'expérience turque revêt une importance pratique pour l'Ouzbékistan »

Lors de l'entretien, une attention particulière a été accordée à l'établissement d'une coopération technologique bilatérale :

  • Développement des technologies nationales : Saida Mirziyoyeva a noté que les succès de la Turquie dans la construction d'un réseau de défense et d'ingénierie avancé servent d'expérience pratique pertinente pour l'Ouzbékistan ;

  • Perspectives de projets conjoints : « Je vois de grandes opportunités pour l'échange d'expériences entre nos spécialistes et la mise en œuvre conjointe de projets technologiques », a-t-elle écrit.

Saida Mirziyoyeva a visité le complexe de la célèbre entreprise turque Baykar

Cette visite pourrait ouvrir la voie à de nouveaux projets prometteurs entre l'Ouzbékistan et la Turquie, non seulement dans les relations commerciales, économiques et culturelles, mais aussi dans les domaines de la haute technologie, de la science et de l'industrie de défense.

Saida MirziyoyevaBaykarTechnologies de dronesIndustrie de défenseOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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