Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan

·12·Monde
Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan

La cheffe de l'administration présidentielle de la République d'Ouzbékistan Saida Mirziyoyeva a rencontré le 15 octobre le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan. Au cours de la réunion, les questions relatives à l'élargissement de l'amitié, du partenariat stratégique et de la coopération pratique multiforme entre les pays frères ont été discutées.

Les vœux du chef de l'État et le partenariat stratégique

Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan

Saida Mirziyoyeva a partagé les détails et ses impressions sur les négociations sur sa page officielle de réseau social :

Salutations du Président transmises :

  • « Je suis heureuse d'avoir rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan. J'ai transmis les vœux les plus sincères du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev », a-t-elle déclaré.Relations solides :

  • L'Ouzbékistan et la Turquie sont liés par des liens d'amitié solide et de coopération étroite ; Analyse des perspectives :

  • « Lors de notre dialogue, nous avons discuté des résultats de nos efforts conjoints et des perspectives de renforcement des relations entre nos pays », a noté la cheffe de l'administration présidentielle. « Gratitude pour l'accueil chaleureux et la grande attention »

Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan

Saida Mirziyoyeva a exprimé sa gratitude particulière au dirigeant turc pour le respect témoigné et l'attention portée aux relations bilatérales :

« Je remercie sincèrement Monsieur le Président pour son accueil chaleureux, l'attention particulière portée à l'Ouzbékistan et son soutien aux relations amicales entre nos peuples frères » , a-t-elle souligné.

Ce dialogue de haut niveau servira à porter la coopération amicale, politique et culturelle, qui se développe rapidement ces dernières années entre l'Ouzbékistan et la Turquie, à un nouveau stade., — deb ta’kidladi u.

Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida so‘nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan do‘stona, siyosiy va madaniy-ma’rifiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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