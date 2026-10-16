«Faites-vous confiance à Netanyahou ?» : L'aveu inattendu et franc de Trump fait grand bruit

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«Faites-vous confiance à Netanyahou ?» : L'aveu inattendu et franc de Trump fait grand bruit

Le président des États-Unis Donald Trump lors d'une brève séance de questions-réponses avec des journalistes à la Maison-Blanche, a répondu de manière inattendue, ferme et directe à une question sur ses relations personnelles et politiques avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a répondu de manière inattendue, ferme et directe.

À la question directe d'un membre des médias sur sa confiance envers son homologue israélien, Trump a réagi d'une manière éloignée de son style diplomatique habituel.

Un échange bref et incisif : les détails de la question-réponse

La conversation entre le journaliste et le dirigeant américain s'est déroulée comme suit :

  • La question du journaliste : « Monsieur le Président, faites-vous confiance à Benyamin Netanyahou ? » ;

  • La réponse de Donald Trump : « Pour être honnête, je ne fais confiance à personne. »

La signification politique derrière la déclaration : que disent les experts ?

Cette réponse froide et ferme de Trump a suscité diverses discussions parmi les analystes internationaux et dans les cercles politiques :

  • Une approche pragmatique et prudente : Trump a démontré une fois de plus qu'en politique internationale, il ne s'appuie pas sur l'amitié personnelle ou les émotions, mais uniquement sur des intérêts et des résultats concrets ;

  • La complexité des relations : Le fait que la question concerne précisément Netanyahou et que Trump utilise la formule générale « ne faire confiance à personne » signifie que les relations entre les deux politiciens ne sont plus fondées sur une confiance inconditionnelle, mais sur un équilibre géopolitique complexe ;

  • Un signal dans la grande politique : Cette déclaration montre que, bien que l'alliance officielle entre Washington et Tel-Aviv se poursuive, les États-Unis considèrent leurs intérêts nationaux comme une priorité absolue dans toute prise de décision.

Cet aveu de Trump prouve une fois de plus que, sur la scène internationale, la grande politique n'est pas une question de loyauté personnelle, mais un terrain de tests constants et de vigilance.

Donald TrumpBenyamin NetanyahouRelations États-Unis-IsraëlSession de questions-réponsesGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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