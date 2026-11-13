Négociations secrètes à Washington : Netanyahou tente de relancer la guerre contre l'Iran

Dans ce contexte, le chef du Mossad, Roman Gofman, est actuellement à Washington. Il mène des discussions spéciales avec de hauts responsables américains, soulignant l'importance cruciale de ces échanges.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exerce une pression importante sur le président américain Donald Trump pour reprendre les opérations militaires contre l'Iran, selon des rapports médiatiques.

Appel tendu entre Trump et Netanyahou : un vif désaccord sur l'Iran

À lire aussi · 11 novembre Appel tendu entre Trump et Netanyahou : un vif désaccord sur l'Iran

La position de Donald Trump et les mesures alternatives

Le président américain Donald Trump s'oppose pour l'instant à une reprise de la guerre contre l'Iran. L'administration de Washington envisage les mesures suivantes au lieu d'une action militaire :

Renforcer la pression économique sur Téhéran ;

Maintenir un blocus maritime pour restreindre les routes commerciales ;

Rechercher des opportunités pour parvenir à un nouvel accord par la voie diplomatique.

Dans les prochains jours, ces discussions entre les dirigeants israéliens et américains pourraient déterminer le sort de la situation géopolitique dans la région.

Selon vous, les États-Unis et Israël parviendront-ils à un consensus sur l'Iran ou la situation va-t-elle s'aggraver ? Laissez votre avis en commentaire !