Des tournants géopolitiques inattendus et extrêmement graves sont observés sur la scène politique mondiale. Le président américain Donald Trump a exprimé ouvertement son profond mécontentement face à la situation critique au Moyen-Orient, et plus particulièrement face aux violents bombardements aériens menés par les forces de défense israéliennes sur Beyrouth, la capitale du Liban. Selon le chef de la Maison Blanche, Tel-Aviv mène des opérations militaires contre le mouvement Hezbollah depuis « beaucoup trop longtemps », et on ne peut rester indifférent aux pertes civiles dans ce processus.

« Il n'est pas nécessaire de détruire un bâtiment entier pour une seule personne ! »

S'exprimant dans le cadre du prestigieux sommet international du G7 en France, Donald Trump a ouvertement critiqué la tactique militaire d'Israël. « Trop d'innocents ont été victimes. Chaque fois que l'on recherche un combattant ou un dirigeant, il n'est pas nécessaire de raser complètement des complexes résidentiels où vivent des centaines de civils. Car tous ceux qui y vivent ne sont pas membres du Hezbollah ! », a souligné le dirigeant américain dans sa déclaration.

Une telle déclaration tranchante du chef de la Maison Blanche montre clairement l'apparition d'un froid et de tensions sérieuses dans les relations d'alliance politique et stratégique solides qui liaient depuis longtemps Donald Trump au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Récemment, les malentendus entre les deux dirigeants se sont intensifiés. La raison principale serait le mécontentement du gouvernement israélien face à un accord de paix secret entre Washington et Téhéran.

Par ailleurs, alors que Trump travaillait activement à finaliser un accord régional avec l'Iran, les frappes israéliennes sur Beyrouth ont provoqué des contre-attaques de Téhéran, mettant en péril le plan de paix. Cela a suscité la colère du président américain, l'amenant même à utiliser des termes insultants envers Netanyahou.

À travers le tableau d'analyse politique et militaire suivant, vous pouvez découvrir les détails principaux du débat houleux entre Washington et Tel-Aviv ainsi que les statistiques de la guerre au Moyen-Orient :

Position des États-Unis et de Trump Situation d'Israël et de Netanyahou Ordre du jour de l'Iran et du Liban Conséquences de deux ans de guerre à Gaza • « Sans nous, Israël n'existerait pas »

• Plan de la Maison Blanche pour un accord de paix avec l'Iran

• Demande de cessation des attaques à Beyrouth • Pas de hâte à changer de tactique

• Mécontentement secret face à l'accord États-Unis-Iran

• S'abstient de faire une déclaration officielle • Arrêt de la guerre au Liban — Condition de Téhéran

• La traque du Hezbollah continue

• Tension militaire élevée dans la région • Victimes totales : 73 000 personnes

• La majorité des victimes sont des civils

• Critiques sévères de la communauté internationale

« Sans moi, Israël n'existerait pas ! » — Position de la Maison Blanche

Tout en appelant Netanyahou à être plus « responsable » sur la question du Liban, Donald Trump a rappelé une fois de plus à quel point les États-Unis sont un fondement essentiel pour l'État d'Israël. « Sans nous, c'est-à-dire sans les États-Unis d'Amérique, Israël n'existerait tout simplement pas. Pour être honnête, sans moi, Israël n'existerait pas non plus ! Car aucun autre président américain dans l'histoire n'a osé accomplir les grandes choses que j'ai faites pour cet État », a souligné Trump en insistant sur ses services historiques.

Après cette déclaration sensationnelle, des extraits vidéo de ce discours ont été publiés sur les pages officielles du président. L'administration de la Maison Blanche, tentant d'apaiser la situation, a déclaré que les liens entre Trump et Netanyahou restaient solides et que les forces de défense israéliennes demeuraient un « partenaire exceptionnel » pour les États-Unis. Les représentants de la Maison Blanche ont souligné qu'il n'y a pas d'ami d'Israël plus loyal que Trump et que, grâce à la position ferme de Washington, le régime iranien a été privé de la possibilité de créer une arme nucléaire.

Conclusion des analystes politiques de Zamin : Les analyses de l'agence internationale Reuters indiquent que cette déclaration sévère de Trump pourrait se transformer en contraintes politiques réelles forçant Israël à modifier radicalement ses opérations militaires. Cependant, après la mort de près de 73 000 personnes (principalement des femmes et des enfants) durant deux ans de guerre à Gaza, la réputation et la confiance d'Israël s'effritent considérablement au sein de la communauté internationale, et même auprès de la direction américaine, son allié le plus proche. Pour l'instant, les cercles officiels israéliens préfèrent garder le silence face aux critiques de Trump.

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