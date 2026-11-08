Tournant politique en Israël : Le président confie la formation du gouvernement à Gadi Eizenkot

Un événement historique et majeur a eu lieu sur la scène politique israélienne. À l'issue des consultations au sein du nouveau parlement, le président du pays, Isaac Herzog, a confié le mandat de former le nouveau gouvernement non pas au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mais au chef de l'opposition Gadi Eizenkot a confié le mandat.

Selon le journal « The Times of Israel », citant le bureau du chef de l'État, le président Herzog a personnellement informé de sa décision tant Eizenkot que le chef du gouvernement sortant, Netanyahu.

Vote décisif à la Knesset : Avantage clair pour Eizenkot

Le choix du candidat par le président s'est basé sur des négociations officielles menées avec toutes les factions et partis politiques du parlement :

Soutien ouvert des députés : À la suite des consultations menées parmi les membres de la nouvelle Knesset, 67 députés ont soutenu la candidature de Gadi Eizenkot au poste de Premier ministre ;

Le score de Netanyahu : En faveur du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, seuls 46 députés ont voté ;

Les autres députés : Les représentants restants du parlement ont préféré rester neutres concernant les deux candidats.

Dans quel délai le nouveau gouvernement doit-il être formé ?

Conformément à la législation israélienne, des délais précis sont fixés pour former une coalition et constituer le cabinet des ministres :

Délai de base de 28 jours : Gadi Eizenkot dispose officiellement de 28 jours pour parvenir à un accord avec tous les partis et former le nouveau gouvernement ;

Possibilité de 14 jours supplémentaires : Si les négociations complexes de coalition ne sont pas terminées dans le délai imparti, le candidat a le droit de demander au chef de l'État une période de grâce supplémentaire de 14 jours.

Cette décision pourrait signaler le début de changements majeurs dans la politique intérieure et étrangère d'Israël, notamment dans la stratégie de sécurité au Moyen-Orient.