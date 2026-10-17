Un incident diplomatique majeur s'est produit lors du sommet international tenu à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Lors du 7e sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), la délégation dirigée par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan ainsi que des représentants de plus de 10 pays, ont quitté la salle de conférence en signe de protestation lors de l'intervention du président israélien Isaac Herzog déclarant ainsi un boycott manifeste.

Cette démarche a illustré la position ferme et intransigeante de plusieurs États face à la politique de Tel-Aviv dans le contexte de la crise géopolitique aiguë au Moyen-Orient.

Démarche au sommet de Bakou : comment l'incident s'est-il produit ?

Lors du 7e sommet de la CICA tenu le 15 octobre, les faits ayant attiré l'attention des cercles diplomatiques internationaux :

Protestation pendant le discours : Au moment où le chef de l'État israélien, Isaac Herzog, montait à la tribune, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est levé et a quitté la salle ;

Soutien à grande échelle : À la suite du chef de la diplomatie turque, les représentants officiels et les membres des délégations de plus de 10 autres pays participant au sommet ont également quitté la salle ;

Signal diplomatique : Ce geste a suscité plus d'émoi que les déclarations officielles du sommet, devenant une nouvelle manifestation éclatante de l'isolement diplomatique et de la pression croissante sur les dirigeants israéliens sur la scène internationale.

Les raisons géopolitiques du boycott

Cette vive protestation est directement liée aux opérations militaires et à la crise humanitaire en cours au Moyen-Orient, notamment à Gaza et au Liban :

Position ferme d'Ankara : La Turquie condamne fermement depuis des mois les opérations militaires d'Israël et ses actions contre les civils, exigeant l'imposition de restrictions strictes au niveau des organisations internationales ;

Solidarité régionale : Le départ simultané des représentants de plus de 10 autres pays a montré que de nombreux États d'Asie et du monde islamique agissent comme un front uni sur cette question.

Cet incident au sommet de Bakou témoigne de l'approfondissement des divergences politiques au sein des grandes plateformes de discussion sur la sécurité et la coopération régionales.