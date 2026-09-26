La semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale, qui se tient au siège des Nations Unies à New York, a été le théâtre de l'un des démarches les plus tendues et retentissantes de l'histoire de la diplomatie moderne. Le 24 septembre, au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est monté à la tribune, des dizaines de pays du monde entier, dont les délégations de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan, ont quitté la salle en signe de protestation ouverte.

Le fait qu'une grande partie de la salle se soit vidée instantanément a démontré la position ferme de la communauté internationale face aux tensions au Moyen-Orient et à la politique officielle de Tel-Aviv. Suite à ce boycott inattendu et massif, un représentant de la délégation israélienne a parcouru la salle de l'Assemblée générale de l'ONU, notant minutieusement quels diplomates avaient quitté leurs sièges, effectuant une sorte de « contrôle des présences ». Cet événement est considéré dans les médias mondiaux et les cercles politiques comme l'incident diplomatique le plus retentissant de l'année.

« Boycott massif, salle vide et liste israélienne » : 5 points clés de l'événement à l'ONU

Les faits officiels les plus importants de la confrontation retentissante lors de la 81e Assemblée générale :

Le boycott a commencé lorsque Netanyahou est monté à la tribune : Dès que le Premier ministre israélien a commencé son discours, de nombreuses délégations étrangères ont quitté la salle ;

La position ferme de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan : Asie centrale les délégations des pays, notamment l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, ont également quitté la salle de réunion en signe de protestation ;

Tribunes vides : En raison de ce démarche massif, Netanyahou a été contraint de prononcer son discours dans une salle à moitié vide, sans la présence de nombreux partenaires clés ;

Contrôle des représentants israéliens dans la salle : La partie israélienne a fait le tour de la salle et a dressé une liste de tous les pays ayant exprimé leur opposition ;

Signal d'isolement politique mondial : Ce démarche a été un signal diplomatique ouvert et solidaire de la communauté internationale exprimé depuis la tribune de l'ONU.

81e Assemblée générale de l'ONU : Comparaison des réactions diplomatiques lors du discours de Netanyahou

Indicateurs de la situation dans la salle de réunion et des actions des délégations :

Participants diplomatiques Comportement dans la salle de l'ONU Signification politique et signal exprimé Ouzbékistan et Kirghizistan Ont quitté la salle dès le début du discours Intransigeance ferme sur la paix et la primauté du droit international De nombreux autres pays ayant boycotté Ont quitté la salle de manière démonstrative Isolement diplomatique mondial contre la politique officielle de Tel-Aviv Délégation israélienne A effectué un contrôle dans la salle et noté les pays Documentation des pays protestataires et surveillance politique Benjamin Netanyahou A continué à prononcer son discours dans une salle à moitié vide Poursuite de son agenda malgré les protestations internationales

Expertise géopolitique et diplomatique : Pourquoi de l'Ouzbékistan cette mesure est-elle hautement valorisée ?

Conclusions des analystes et commentateurs des relations internationales :

« Une politique étrangère basée sur la justice et les principes » : Les principes du droit humanitaire international, de la paix et de l'humanisme occupent une place centrale dans le vecteur de politique étrangère de l'Ouzbékistan ; le boycott du discours de Netanyahou témoigne de la position juste et indépendante de Tachkent au niveau de l'ONU ;

Solidarité en Asie centrale : La réaction identique et ferme de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan sur cette question a clairement démontré l'unité de notre région sur les questions de justice mondiale et de paix ;

Importance du contrôle israélien : Le fait que les représentants israéliens aient pris des notes dans la salle révèle clairement que ce boycott a été un coup psychologique et diplomatique inattendu et sérieux pour Tel-Aviv.

Selon vous, quel impact le boycott du discours de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU aura-t-il sur l'arrêt des tensions au Moyen-Orient ? Comment évaluez-vous personnellement la ferme protestation exprimée par les délégations de l'Ouzbékistan et d'autres pays en quittant la salle ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse retentissante de la diplomatie mondiale avec tous nos compatriotes !