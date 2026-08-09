Un nouvel OTAN : la Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite signent le « pacte de défense de La Mecque »

La Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite ont signé un accord géopolitique majeur, le « pacte de défense commune de La Mecque ». Selon le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, ce pacte équivaut techniquement au célèbre « article 5 » de l’OTAN sur les garanties de défense collective.

Ce pacte, qui devrait transformer en profondeur l’architecture de sécurité au Moyen-Orient et en Asie, est le résultat de négociations ayant duré deux ans et huit mois.

« Une attaque contre l’un d’entre nous est une attaque contre nous tous »

Selon le document signé le 7 août par les dirigeants des trois pays, toute agression armée contre l’un des trois États sera considérée comme une attaque contre les autres membres.

L’essence de l’article 5 de l’OTAN : Selon ce principe fondamental de l’Alliance atlantique, si l’un des États membres fait l’objet d’une attaque armée, les autres membres sont tenus de défendre leur partenaire agressé, y compris en recourant à la force militaire.

Hakan Fidan Anadolu et Reuters a souligné, dans des entretiens accordés aux agences, que cette alliance n’était dirigée ni contre l’Iran ni contre un quelconque autre pays en particulier :

« En tant que trois États, nous avançons de manière très modeste, mais avec des étapes précises. Cette alliance ne cherche pas à remplacer les systèmes existants ; elle constitue plutôt une promesse de garantie commune pour la sécurité des trois alliés. Jusqu’à ce qu’une attaque vise un État membre, aucun pays ne sera considéré comme une menace pour nous »— a déclaré le ministre.

L’Égypte pourrait également rejoindre l’alliance : vers un élargissement

Selon le président turc Recep Tayyip Erdoğan, l’alliance ne se limitera pas aux trois pays. Après la résolution de certaines questions techniques et logistiques, la République arabe d’Égypte devrait également rejoindre ce pacte de défense à l’avenir.

La structure organisationnelle de la nouvelle alliance :

Secrétariat général : en Arabie saouditesera établi.

Comité ministériel : un conseil permanent des ministres, inspiré du modèle de l’OTAN, sera créé.

Détails opérationnels : ils seront précisés lors de la première réunion du comité.

Sécurité en mer Rouge et tensions régionales

Hakan Fidan a également souligné que la sécurité de la navigation en mer Rouge concernait directement les intérêts d’Ankara. C’est pourquoi la Turquie participe activement à la coalition internationale chargée de protéger les navires contre les attaques des Houthis.

Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, la création du « pacte de défense de La Mecque » est perçue comme un facteur de renforcement de l’équilibre des forces et de la dissuasion collective dans la région.

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