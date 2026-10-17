Cinq drones identifiés comme russes se sont écrasés sur le territoire moldave en l'espace de 17 heures. À la suite de ces incidents, le ministère des Affaires étrangères du pays a condamné la Russie, rapporte Reuters.

Il est précisé que les drones ont pénétré dans l'espace aérien moldave dans la nuit du 15 au 16 octobre et au cours de la journée du 16 octobre. Ils se sont tous écrasés principalement dans les régions du nord et de l'est du pays. Les incidents ont fait un blessé léger et causé des dégâts matériels.

Le ministère moldave des Affaires étrangères a souligné que ces incidents constituaient une menace pour la sécurité des citoyens. Dans sa déclaration, le ministère a noté que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine affecte directement la stabilité régionale.

Les incidents liés aux drones ont également conduit à la convocation de l'ambassadeur de Russie, Oleg Ozerov, pour fournir des explications. Le gouvernement moldave avait déjà exigé des explications de la part de la Russie concernant les violations de son espace aérien.

La présidente moldave, Maia Sandu, considère la politique étrangère russe comme contraire aux intérêts du pays. Elle n'a pas autorisé l'ambassadeur de Russie, Oleg Ozerov, en poste depuis plus de deux ans, à présenter ses lettres de créance.

De son côté, la Russie accuse les dirigeants moldaves de mener une politique hostile envers Moscou. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, pour améliorer les relations entre les deux pays, le gouvernement de Maia Sandu doit renoncer à sa « politique basée sur la russophobie ».