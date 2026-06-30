L'Ukraine attaque la Russie avec 419 drones

Conséquences de l'attaque de drones sur Moscou le 18 juin / Photo : AFP

Dans la nuit du 30 juin, l'Ukraine a mené une nouvelle attaque massive de drones contre des régions russes et la Crimée, contrôlée par Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces de défense aérienne avaient abattu un total de 419 drones au cours de la nuit.

Selon les autorités russes, plus de 60 drones visaient Moscou et ses environs. Un bébé de six mois a été tué dans la région de Moscou suite à l'attaque. La partie ukrainienne a déclaré que les frappes visaient principalement les infrastructures militaires, énergétiques et de communication russes.

Des dizaines de drones abattus autour de Moscou

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé que les forces de défense aérienne avaient détruit plus de 60 drones approchant de la capitale.

Selon lui, les services d'urgence sont intervenus dans les zones où des débris de drones sont tombés. Aucune victime ni dommage majeur n'a été signalé dans la ville de Moscou elle-même.

Le ministère russe de la Défense a affirmé qu'au total, 419 drones avaient été abattus au-dessus des régions russes et de la Crimée. Ces chiffres n'ont pas encore été entièrement confirmés par des sources indépendantes.

Un bébé tué dans la région de Moscou

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a indiqué que des débris de drones étaient tombés sur une maison privée dans la ville d'Egorievsk, située à environ 96 kilomètres au sud-est de la capitale.

L'incident a provoqué un incendie dans le bâtiment. Les sauveteurs ont évacué les occupants, mais un bébé de six mois est décédé en route vers l'hôpital.

Plusieurs autres personnes auraient été blessées dans la région. Les autorités russes ont blâmé l'Ukraine pour l'incident. Kiev n'a pas immédiatement commenté ces pertes.

Des restrictions imposées dans les aéroports de Moscou

Suite à l'attaque de drones, les autorités aéronautiques russes ont introduit des restrictions temporaires dans les aéroports desservant Moscou.

Selon « Rosaviatsia », trois des quatre principaux aéroports internationaux de la capitale ont brièvement suspendu la réception et le départ des vols pendant la nuit.

En raison de l'augmentation du nombre de drones visant Moscou ces derniers mois, les fermetures temporaires d'aéroports deviennent fréquentes. Ces restrictions entraînent des retards ou des déroutements pour des centaines de vols.

Le centre de communication Spoutnik visé

La partie ukrainienne a annoncé avoir frappé un centre de communication spatiale situé dans la ville de Doubna, au nord de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que cet établissement participe à la coordination des communications par satellite utilisées dans les opérations militaires russes.

Les autorités russes n'ont pas divulgué l'ampleur des dégâts causés à l'installation. L'administration de la région de Moscou a indiqué qu'un des bâtiments administratifs de la zone avait été endommagé.

Zelensky : « La réalité de la guerre revient en Russie »

Dans son discours précédant l'attaque, Volodymyr Zelensky a déclaré que les frappes à longue portée de l'Ukraine « ramènent la réalité de la guerre en Russie même ».

Il a souligné que les frappes contre les raffineries de pétrole, les stations de pompage, les dépôts de carburant et les ports d'exportation russes visent à limiter la capacité du pays à financer la guerre.

« Nous assurons à l'Ukraine les résultats nécessaires pour que l'État agresseur ne puisse pas maintenir la guerre quelque part au loin », a déclaré Zelensky.

Le président ukrainien qualifie ces opérations de « sanctions à longue portée » et insiste sur le fait que leur objectif principal est de forcer la Russie à mettre fin à la guerre.

Les problèmes de carburant s'aggravent en Russie

L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes contre les raffineries de pétrole et les infrastructures de carburant russes.

Ces attaques provoquent des pénuries d'essence et de diesel dans certaines régions, des files d'attente dans les stations-service et des perturbations dans l'approvisionnement.

Une grande raffinerie de pétrole à Moscou a été attaquée par des drones à plusieurs reprises en juin. Selon des sources de Reuters, il pourrait falloir au moins six mois pour que l'entreprise, gravement endommagée, rétablisse sa pleine production.

En Crimée, des problèmes d'approvisionnement en électricité et en carburant sont également observés. Dans certaines zones, les transports publics sont limités, l'éclairage public a été réduit et des mesures temporaires ont été introduites pour la vente de carburant.

De violents combats se poursuivent sur le front

Les troupes russes tentent d'avancer dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région de Donetsk. Moscou considère la conquête du reste de la région comme l'un de ses principaux objectifs militaires.

Cependant, l'utilisation intensive de drones sur la ligne de front a compliqué les mouvements des deux côtés. Bien que les forces russes avancent lentement dans certaines directions, elles ne parviennent pas à conquérir rapidement de vastes territoires.

Parallèlement, l'Ukraine a augmenté la portée, la capacité de charge et la précision de ses drones. Cela permet à Kiev de frapper des installations majeures à l'intérieur de la Russie avec un plus grand nombre d'appareils.

Poutine affirme qu'il ne renoncera pas à son plan pour le Donbass

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attaques de drones menées par l'Ukraine ne modifieraient pas les plans de Moscou.

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision russe, il a souligné qu'il ne renoncerait pas à son objectif de conquérir totalement le Donbass et les régions qu'il appelle « Novorossiya ».

Poutine a admis que les frappes ukrainiennes causent des problèmes aux infrastructures russes et que des pénuries de carburant sont observées par endroits. Cependant, il a affirmé que les frappes russes sur le territoire ukrainien sont beaucoup plus puissantes et destructrices.

La Russie bombarde également régulièrement les villes ukrainiennes avec des missiles et des drones. Les deux parties nient viser délibérément des civils, mais de nombreux citoyens sont tués dans les deux pays pendant la guerre.

L'attaque du 30 juin a montré que l'ampleur de la portée des drones ukrainiens vers le territoire russe s'est encore élargie. Cependant, le nombre exact d'appareils, la part des drones abattus et les dommages causés aux cibles restent difficiles à vérifier de manière indépendante dans le contexte de la guerre.