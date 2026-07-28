La Pologne exige que l’Ukraine partage sa technologie de drones militaires et sa riche expérience acquise. Si Kiev refuse cette condition, Varsovie a menacé de vendre à la Bulgarie les chasseurs MiG-29 initialement prévus pour l’Ukraine.

Zamin.uz Présente la déclaration scandaleuse du ministère polonais de la Défense, les tensions entre les parties et les véritables raisons de cette pression politique.

1. Des chasseurs en échange de technologies de drones : La demande de Varsovie

Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz Wiadomości a déclaré ouvertement dans une interview accordée au journal qu’en échange des chasseurs MiG-29 que Varsovie pourrait fournir à l’Ukraine, elle attend de Kiev des technologies de drones modernes.

Le ministre polonais a souligné que l’Ukraine a développé une industrie de drones prospère et en exporte même vers les pays du Moyen-Orient. Cela montre que les capacités de production de drones de Kiev ne se limitent pas aux besoins du front et qu’elle dispose d’un grand potentiel dans ce domaine.

Extrait de la déclaration de Władysław Kosiniak-Kamysz : « Il est temps de dire ce que nous attendons d’eux. Nous avons besoin de leurs connaissances et compétences dans un domaine où ils ont réussi. Ils doivent nous fournir des drones que nous pourrons utiliser nous-mêmes. Cela a non seulement un aspect pratique, mais aussi symbolique. Et je suis un peu déçu que cet aspect symbolique ne se soit pas matérialisé. »

2. « Le temps presse pour l’Ukraine » : L’option bulgare et les délais

Selon le chef du département de la défense polonais, il ne reste que quelques semaines à l’Ukraine pour prendre une décision. Si Kiev ne partage pas ses technologies de drones, les avions MiG-29 en bon état retirés des forces aériennes polonaises pourraient être cédés à un autre acheteur.

Le ministre polonais de la Défense poursuit : « Tout dépend maintenant de la partie ukrainienne. Notre offre tient toujours et nous avons des avions MiG qui intéressent l’Ukraine... C’est une excellente chose que les Bulgarie veuillent les acheter. Si quelqu’un est prêt à payer pour eux, cela signifie qu’ils sont vraiment en bon état. La première priorité est de parvenir à un accord avec l’Ukraine. Si cela ne se fait pas, qu’il en soit ainsi. Le temps presse pour l’Ukraine sur cette question. Une décision finale doit être prise dans les semaines à venir. »

Faits clés concernant la question des « MiG-29 et des drones » entre la Pologne et l’Ukraine

Aspect / Indicateur Détails Équipement en discussion Chasseurs soviétiques MiG-29 Principale exigence de la Pologne Technologies et expérience avancées de l’Ukraine en matière de drones Capacité ukrainienne en matière de drones Au-delà des besoins intérieurs, également exportés vers le Moyen-Orient Acheteur alternatif potentiel Bulgarie (selon la partie polonaise) Délai de décision Dans les prochaines semaines État des avions Avions en bon état progressivement retirés des forces aériennes polonaises

3. Véritable plan ou pression tactique ?

Selon les analystes diplomatiques et militaires, la Bulgarie n’a jusqu’à présent fait aucune déclaration ou information officielle concernant son intention d’acheter des MiG-29 à la Pologne.

C’est pourquoi les experts supposent que la mention de la Bulgarie par Varsovie n’est qu’un moyen d’inciter Kiev à un accord aux conditions défavorables une pression politique et tactique (ultimatum) exercée pour influencer l’autre partie.

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Ce différend entre l’Ukraine et la Pologne concernant les drones et l’aviation militaire pourrait avoir un impact sérieux sur la coopération militaire et les relations d’alliance dans la région.

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