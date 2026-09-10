L'avion de Zelensky menacé par un drone

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L'avion de Zelensky menacé par un drone

L'avion transportant le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été confronté à une menace de drone alors qu'il se préparait à décoller de Moldavie vers la Norvège. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre à la chaîne de télévision publique norvégienne NRK.

« Son avion a failli entrer en collision avec un drone au moment où il devait quitter la Moldavie. C'est la réalité dans laquelle il vit », a déclaré Støre.

Cependant, le Premier ministre n'a pas précisé à quelle distance le drone s'est approché de l'avion ni d'où il a été lancé. Plus tard, le bureau du Premier ministre norvégien a clarifié l'incident, indiquant que la menace de drone dans l'espace aérien moldave avait retardé le vol de Zelensky vers Oslo. La proximité exacte du drone avec l'avion reste inconnue.

Les autorités moldaves ont également confirmé que l'espace aérien du pays avait été temporairement fermé le 8 septembre en raison d'une menace de drone. Par conséquent, plusieurs vols ont été retardés à l'aéroport de Chișinău. L'avion de Zelensky a également poursuivi son vol une fois la menace écartée.

Selon les rapports, l'un des drones ayant pénétré dans l'espace aérien moldave s'est écrasé dans un champ du district de Rîșcani, provoquant un incendie. Un autre drone a pénétré dans l'espace aérien roumain.

Le président ukrainien est arrivé à Oslo dans la soirée du 8 septembre. Il a assisté aux funérailles du roi Harald V de Norvège.

Aucune information officielle n'a été fournie pour savoir si le drone visait délibérément l'avion de Zelensky ou si l'incident était accidentel. Certaines informations fournies par l'Ukraine ont évalué le niveau de risque pour l'avion de Zelensky différemment de la déclaration du Premier ministre norvégien.

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