Une attaque de véhicules aériens sans pilote (drones) a été repoussée sur le territoire de la région de Moscou pendant la nuit et le matin. Malgré l'action des forces de défense aérienne, un immeuble résidentiel à Tchekhov et plusieurs localités ont subi de sérieux dégâts.

Zamin.uz En se basant sur les déclarations officielles du gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, le site présente les détails les plus récents et importants de l'incident.

1. Un drone s'écrasera sur un immeuble à Tchekhov

Selon le gouverneur Andreï Vorobiov, l'incident le plus grave s'est produit dans la ville de Tchekhov. À la suite de l'attaque, un drone a frappé un immeuble résidentiel sur la rue animée Zemskaïa.

Extrait de la déclaration du gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov : « Cette nuit et ce matin, les forces de défense aérienne ont repoussé une attaque de drone dans la région de Moscou. À Tchekhov, un drone a touché un immeuble de la rue Zemskaïa. Tous les services d'urgence et opérationnels travaillent sur place. Les informations concernant les victimes sont en cours de vérification. »

2. Incendie sur terrain ouvert et destructions dans des zones horticoles

Outre l'incident de Tchekhov, des débris de drones et des chutes ont provoqué des situations d'urgence dans plusieurs autres zones :

Incendie de pneus : Un autre drone s'étant écrasé sur un terrain ouvert a provoqué un violent incendie dans un amas de pneumatiques automobiles. Les pompiers et les secouristes prennent des mesures rapides pour éteindre l'incendie.

Village de Vaulovo (JSP Dubrava) : La chute du drone a provoqué un incendie dans une maison d'habitation privée. Le feu a été éteint et il n'y a pas eu de victimes, personne ne se trouvant dans la maison au moment de l'incident.

Village de Dubna (JSP Romachkino) : Des débris de drone ont endommagé un bâtiment de type doucha (maison de campagne d'été). Personne n'a été blessé lors de l'incident.

Informations récapitulatives sur les conséquences de l'attaque de drones

Région / Lieu Objet endommagé Dégâts et conséquences Ville de Tchekhov (rue Zemskaïa) Immeuble résidentiel Frappé par un drone ; victimes en cours de vérification Terrain ouvert Amas de pneus Incendie déclaré, opérations d'extinction en cours Village de Vaulovo (« Dubrava ») Maison privée Incendie totalement éteint ; aucune victime Village de Dubna (« Romachkino ») Maison de campagne d'été (datcha) Débris ayant causé des dégâts ; aucune victime

3. Les services de secours et opérationnels travaillent en mode actif

Actuellement, les services d'urgence et les forces de l'ordre de la région de Moscou agissent de manière coordonnée dans toutes les zones touchées. Les travaux se poursuivent pour éliminer les dégâts causés et assurer la sécurité de la population.

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Il est extrêmement important de se tenir au courant des derniers développements et de la sécurité dans la région de Moscou.

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