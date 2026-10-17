Le projet insolite d'une lycéenne américaine : une tomate au goût de burger !

·7·Monde
Le projet insolite d'une lycéenne américaine : une tomate au goût de burger !

Gabriella Rotberg, une lycéenne américaine, attire l'attention avec son projet insolite. À 17 ans, elle travaille à donner à une tomate ordinaire le goût d'un burger. Son projet, baptisé Impossible Vines, a même été breveté aux États-Unis.

L'intérêt de Gabriella pour la science est étroitement lié à son environnement familial. Son père travaille dans le domaine de la biotechnologie et sa mère fait de la recherche sur le cancer. C'est pourquoi la jeune fille s'intéresse aux recherches scientifiques depuis son plus jeune âge.

Cette idée inhabituelle est venue à Gabriella à l'âge de 15 ans. Alors qu'elle préparait un sandwich dans la cuisine, elle a réfléchi à la possibilité de modifier le goût d'une tomate pour lui donner celui d'un burger. Par la suite, cette idée s'est transformée en un projet scientifique à part entière.

L'initiative de Gabriella montre que la créativité des jeunes et leur intérêt pour la science peuvent faire émerger des idées originales. La manière dont la tomate au goût de burger sera appliquée à l'avenir dépendra du développement du projet.

Gabriella RotbergImpossible VinesBiotechnologieTomateInnovation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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