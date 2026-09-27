Comment le vol spatial a affecté les générations futures de souris femelles

Des souris femelles ayant passé 42 jours à bord de l'ISS sont revenues sur Terre capables de se reproduire, mais des changements reproductifs significatifs ont été détectés chez leurs filles et petites-filles. L'étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, est la première à examiner les effets à long terme du vol spatial sur la physiologie reproductive féminine sur plusieurs générations. Ce projet a été mené par des experts du centre médical de l'Université du Kansas et des scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les rongeurs femelles ayant participé à l'expérience ont été envoyés à l'ISS en novembre 2023 via le vaisseau cargo SpaceX CRS-29. Après avoir passé 42 jours dans l'espace, les souris mères ont réussi à concevoir et à donner naissance à des petits en bonne santé. Bien que le nombre de leurs descendants soit légèrement inférieur à celui du groupe témoin, cette différence n'était pas statistiquement significative et la première génération s'est développée normalement.

Changements observés dans la deuxième génération

Cependant, les experts soulignent que les principaux changements et effets négatifs sont apparus clairement chez les générations suivantes. Chez les filles des mères ayant voyagé dans l'espace, une force musculaire inférieure de 15 % a été constatée. De plus, elles ont montré une réaction de stress élevée lors de tests comportementaux et, surtout, leur propre fertilité a chuté, entraînant une baisse du taux de natalité.

Chez ces mêmes souris, une baisse du taux d'hormone anti-müllérienne (AMH), un marqueur clé de la réserve ovarienne, a été enregistrée. Plus curieusement, cette baisse du taux d'AMH a persisté chez les petites-filles, représentant la troisième génération. Les scientifiques n'ont pas encore pu établir le mécanisme exact de cet effet transgénérationnel et ont déclaré que les recherches se poursuivraient.

Causes probables et risques futurs

Selon l'hypothèse de travail des experts, cet état pourrait être lié au vieillissement cellulaire accéléré provoqué par la microgravité. Des études antérieures sur des tissus humains et des rongeurs avaient déjà observé un stress cellulaire et un dysfonctionnement mitochondrial en apesanteur. Étant donné que l'ADN mitochondrial est transmis uniquement par la lignée maternelle, cela pourrait théoriquement expliquer cet effet transgénérationnel, bien que cette version nécessite une vérification expérimentale directe.

Parallèlement, les auteurs ont souligné certaines limites de l'étude. Notamment, l'échantillon est restreint — seulement 20 souris femelles ont été observées pour un vol de 42 jours. De plus, comme l'ISS est située sous la protection du champ magnétique terrestre, l'équipage et les animaux reçoivent beaucoup moins de radiations cosmiques que lors d'un trajet vers la Lune ou Mars. Ulrike Luderer, de l'Université de Californie, souligne que ses travaux sur les doses de radiation lors de missions martiennes montrent une réduction drastique de la réserve ovarienne, ce qui doit servir d'avertissement pour surveiller strictement les marqueurs reproductifs dans les futurs programmes spatiaux longue durée.