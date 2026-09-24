Le laboratoire biologique d'Anthropic découvre une nouvelle enzyme grâce à l'intelligence artificielle

Anthropic, l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a annoncé une découverte scientifique majeure réalisée au sein de son nouveau laboratoire spécialisé. Selon ixbt.com, le réseau neuronal Claude a analysé de manière autonome des bases de données génétiques et a réussi à découvrir un tout nouveau système enzymatique similaire au célèbre mécanisme d'édition CRISPR. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Cette avancée démontre à quel point le rôle de l'intelligence artificielle devient crucial dans le monde des technologies modernes et de la biotechnologie. Au cours de l'expérience, le rôle humain a été très limité : les spécialistes se sont contentés de définir la tâche initiale et de vérifier les résultats du système. Tous les autres processus analytiques complexes ont été réalisés de manière entièrement automatisée.

Analyse de grands volumes de données

Selon les données de l'entreprise, environ 950 agents du modèle Claude ont participé à cette recherche. Pendant 21 heures en continu, ils ont étudié en profondeur une vaste base de séquences d'ADN, traitant un total de 210 millions de tokens. En conséquence, l'un des agents a identifié un motif répétitif inhabituel dans l'ensemble de données et a immédiatement envoyé un signal aux chercheurs.

Des vérifications supplémentaires et des tests en laboratoire effectués par des spécialistes ont confirmé l'existence d'un système enzymatique jusqu'alors inconnu de la science chez les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries. Bien que les fonctions précises de ce système découvert ne soient pas encore totalement élucidées, son importance scientifique est jugée élevée.

Projets futurs et environnement scientifique

La raison pour laquelle l'équipe d'Anthropic a décidé de rendre publiques ces données préliminaires est de démontrer les capacités de Claude en pratique et de présenter à la communauté scientifique les développements en cours. Aujourd'hui, l'entreprise attire activement des scientifiques de premier plan dans son laboratoire et élargit ses domaines de recherche. Notamment, la recherche et le développement de nouveaux médicaments sont également prévus à l'avenir.

Néanmoins, il reste à voir si cette découverte pourra rivaliser avec la technologie CRISPR, qui a révolutionné le monde des biotechnologies, et acquérir une importance pratique. Il est intéressant de noter qu'à une époque où Anthropic entre activement dans le domaine scientifique, son principal concurrent, OpenAI, travaille de son côté à la résolution de problèmes mathématiques d'une complexité croissante.