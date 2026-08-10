L’IA a créé de nouveaux virus viables inexistants dans la nature

Des chercheurs de l’Arc Institute, une organisation scientifique située à Palo Alto, aux États-Unis, sont parvenus pour la première fois à créer, à l’aide de l’intelligence artificielle, des bactériophages viables qui n’existent pas dans la nature : des virus capables d’éliminer les bactéries nuisibles. Cette expérience scientifique, publiée dans la revue Science, pourrait provoquer un tournant majeur dans les nanotechnologies et la biomédecine, tout en suscitant de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité parmi les spécialistes. Ixbt.com le rapporte .

Selon ixbt.com, pour générer de nouveaux génomes, les scientifiques ont entraîné un modèle spécialisé de langage génomique baptisé Evo à partir de millions de séquences d’ADN provenant de tous les domaines du vivant. Fondé sur les principes des grands modèles de langage conçus pour les textes, ce système a permis d’identifier les contraintes évolutives auxquelles obéissent les génomes naturels et de concevoir des variantes totalement inédites. Au cours de l’étude, le bactériophage Phi X-174, inoffensif pour l’être humain et capable d’infecter Escherichia coli, a servi de modèle principal.

Des centaines de milliers de génomes créés par l’intelligence artificielle

Selon The New York Times, le modèle Evo a généré 700 000 séquences génomiques potentielles lors des essais. Les chercheurs ont ensuite sélectionné les 300 plus prometteuses, les ont synthétisées en laboratoire et introduites dans des bactéries. Des particules virales matures se sont alors formées, et 16 phages se sont révélés pleinement viables et actifs.

Les phages synthétisés différaient considérablement de leurs analogues naturels par leur structure. Ils contenaient des mutations totalement inédites, des gènes inhabituels et des éléments régulateurs, tandis que leur longueur variait également. Par exemple, l’un des phages utilisait, dans sa capside — son enveloppe protéique — une protéine d’empaquetage de l’ADN provenant d’un autre virus très éloigné sur le plan évolutif.

Lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques

Les essais en laboratoire ont montré que les phages créés par l’intelligence artificielle possédaient des niveaux d’activité infectieuse variés et pouvaient même infecter des souches d’E. coli devenues résistantes au phage naturel Phi X-174. Un mélange de plusieurs phages générés a combattu très rapidement les bactéries résistantes, tandis qu’un mélange de phages naturels s’est révélé inefficace. Cette méthode constitue donc une étape importante vers la mise au point de traitements par phagothérapie efficaces contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Les défis de la biosécurité et de la réglementation

Cependant, le développement rapide de cette technologie suscite de légitimes inquiétudes chez les spécialistes. Dans un article cosigné publié dans Science, Tom Inglesby, professeur au Centre pour la sécurité sanitaire de l’université Johns Hopkins, et le docteur Moritz Hanke ont souligné que la capacité à synthétiser des génomes viraux au moyen de l’intelligence artificielle générative était apparue avant la mise en place de systèmes capables de la contrôler. Selon eux, les mécanismes de gouvernance permettant d’orienter la technologie en toute sécurité n’existent pas encore.

Bien que les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis aient instauré de nouvelles règles interdisant les expériences susceptibles d’accroître la dangerosité d’agents biologiques, ces restrictions ne s’appliquent pas uniquement aux recherches informatiques. Le document autorise la modélisation de nouvelles formes biologiques tant qu’elles ne sont pas fondées sur des agents pathogènes dangereux existants, comme le virus de la variole. Par conséquent, le développement de générateurs de génomes par intelligence artificielle reste pour l’instant en dehors du cadre de la réglementation directe de l’État.