Une nouvelle variété de pomme de terre nommée « Aytkhojin » a été créée au Kazakhstan

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Une nouvelle variété de pomme de terre nommée « Aytkhojin » a été créée au Kazakhstan

Des scientifiques kazakhs ont créé une nouvelle variété de pomme de terre qui se distingue par son rendement élevé et sa résistance aux maladies. Cette nouvelle variété est également remarquable pour son adaptation aux conditions pédoclimatiques locales. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur du Kazakhstan.

Il est noté que la nouvelle variété de pomme de terre « Aytkhojin » a été nommée. Cette variété a été créée grâce à la collaboration entre l'Institut de recherche kazakh sur la culture des fruits et légumes et l'Institut de biologie moléculaire et de biochimie nommé d'après Murat Aytkhojin spécialistes.

En développant la nouvelle variété, les scientifiques ont avant tout visé à cultiver une pomme de terre du Kazakhstancapable de bien s'adapter aux conditions du sol et du climat, productive et résistante à diverses maladies.

Au cours du processus de création de la nouvelle variété, en plus des méthodes de sélection traditionnelles, des technologies biotechnologiques et génétiques moléculaires ont également été utilisées. Ces méthodes ont permis de sélectionner plus efficacement les caractéristiques importantes de la pomme de terre et de former les indicateurs nécessaires de la nouvelle variété.

Il est rapporté que ces recherches ont été menées dans le cadre du programme budgétaire 267 ainsi que du projet de financement par programme ciblé pour 2024-2026 .

L'un des principaux axes du projet consiste à développer durablement la culture des pommes de terre, des légumes et des cultures maraîchères. Parallèlement, une attention particulière est accordée à l'amélioration du système de sélection et de production de semences, ainsi qu'à l'introduction généralisée de technologies agricoles modernes dans l'agriculture.

La nouvelle « Aytkhojin » variété est le résultat des recherches scientifiques sur l'obtention de rendements élevés, la culture de plantes résistantes aux maladies et l'utilisation efficace des technologies de sélection modernes dans les conditions du Kazakhstan.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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