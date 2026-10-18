«Les métiers traditionnels disparaîtront dans 10 ans» : un économiste révèle les dangers de la superintelligence

Lauréat du prix Nobel d'économie, Daron Acemoğlu a mis en garde contre les graves conséquences du développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) et des efforts déployés par l'humanité pour créer une « superintelligence ».

Le célèbre économiste souligne que si la trajectoire de développement de ces technologies n'est pas radicalement modifiée, le marché du travail traditionnel pourrait disparaître complètement au cours des 10 prochaines années.

« Plus de marché du travail » : le danger de la superintelligence

Daron Acemoğlu note que l'objectif ultime de l'industrie de l'IA est de créer une conscience surpassant toutes les capacités intellectuelles humaines, et il en révèle les dommages attendus :

Disparition des métiers : « Si nous nous approchons même d'une telle superintelligence, le marché du travail disparaîtra complètement. En conséquence, il ne restera que des travailleurs manuels simples, des ingénieurs hautement spécialisés ou un petit nombre de grands entrepreneurs... » ;

Horizon du danger : Selon le chercheur, cette menace ne se produira pas aujourd'hui ou demain, mais elle pourrait devenir une dure réalité à laquelle l'humanité sera confrontée au cours de la prochaine décennie ;

Menace pour la démocratie : Une telle technologie incontrôlée risque non seulement de dévaluer la main-d'œuvre, mais aussi de faire s'effondrer les institutions démocratiques qui sont le fondement de la gouvernance étatique et de la société civile.

La voie du salut : mettre la technologie au service de l'humain

Pour prévenir une crise économique mondiale, le lauréat du prix Nobel a proposé des solutions concrètes :

Changement de stratégie : Il est nécessaire de réorienter l'intelligence artificielle non pas pour remplacer totalement l'humain, mais pour augmenter l'efficacité du travail des employés et les soutenir ;

Priorité aux intérêts humains : Les développements technologiques ne doivent pas servir à laisser des millions de personnes au chômage, mais à répondre aux besoins humains et à créer de nouvelles opportunités.

Pour information : Qui est Daron Acemoğlu ?

Daron Acemoğlu est un économiste turco-américain renommé, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'une des principales universités mondiales :

Statut scientifique : Il est membre effectif de l'Institute for Advanced Study au Canada, de l'Académie américaine des arts et des sciences, de l'Académie nationale des sciences des États-Unis et de l'Académie turque des sciences ;

Prix Nobel 2024 : En 2024, Daron Acemoğlu, aux côtés de Simon Johnson et James Robinson, a reçu le prestigieux prix Nobel d'économie « pour ses recherches sur la manière dont les institutions sociales se forment et leur impact sur la prospérité ».

L'avertissement d'un tel scientifique montre que l'équilibre futur entre le travail humain et l'intelligence artificielle dépend directement des décisions mondiales prises aujourd'hui.