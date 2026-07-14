Quel est l'impact de l'IA sur le marché du travail : les économistes s'inquiètent

Des économistes de premier plan, dont 16 lauréats du prix Nobel et des économistes en chef de géants technologiques comme OpenAI et Anthropic, ont officiellement reconnu que l'économie moderne ne dispose pas de données suffisantes pour évaluer l'impact de l'IA sur le marché du travail. Dans une déclaration intitulée « We Must Act Now » (Nous devons agir maintenant), les experts soulignent que le développement des technologies a largement dépassé la vitesse à laquelle leurs conséquences sont étudiées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Anton Korinek, professeur d'économie à l'Université de Virginie, la science économique tente actuellement d'analyser des changements technologiques majeurs sans disposer des outils nécessaires. « Nous naviguons dans un brouillard épais et il est extrêmement difficile de prédire ce qui va se passer ensuite », a-t-il déclaré. Cette situation est pertinente non seulement pour les marchés mondiaux, mais aussi pour des pays en transition vers une économie numérique, car des changements imprévus pourraient affecter radicalement les taux d'emploi.

Incertitudes dans les méthodes d'analyse

Il n'existe actuellement aucun système unique et précis pour mesurer la vulnérabilité des professions face à l'IA. Selon Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, il existe au moins cinq méthodologies différentes pour évaluer cet indicateur, et leurs résultats diffèrent radicalement. Certaines analyses étudient les requêtes réelles des utilisateurs sur des systèmes comme Claude ou Microsoft Copilot, tandis que d'autres évaluent les possibilités théoriques d'automatisation des métiers avec l'aide d'experts.

Ces différences sont particulièrement visibles dans les secteurs à haut risque d'automatisation : opérateurs de centres d'appels, préparateurs de documents fiscaux et rédacteurs. Selon les économistes, les évaluations actuelles confondent souvent les capacités techniques de l'IA avec le niveau d'utilisation réelle de cette technologie par les travailleurs. Les modèles théoriques ne prennent pas en compte les coûts de mise en œuvre de la technologie ni la volonté des entreprises de l'adopter.

Premiers changements sur le marché du travail

Daron Acemoglu, professeur au MIT, avait précédemment critiqué les prévisions optimistes concernant une hausse spectaculaire de la productivité grâce à l'IA. Cependant, il souligne désormais la forte probabilité de turbulences à court terme sur le marché du travail et soutient la nécessité d'orienter le développement de l'IA vers des voies bénéfiques pour la société et les travailleurs.

Pour obtenir des données plus précises, le système Canaries Dashboard, développé par l'économiste de Stanford Erik Brynjolfsson, surveille en temps réel 4,6 millions de travailleurs dans plus de 730 professions. Les premières conclusions du projet sont préoccupantes :

Dans les secteurs fortement impactés par l'IA, l'emploi des jeunes âgés de 22 à 25 ans diminue de plus de 4 % par an.

Bien que le marché du travail global semble stable pour l'instant, les barrières à l'entrée pour les jeunes professionnels se renforcent.

L'impact réel de la technologie ne peut être déterminé que par un suivi systématique.

Selon les experts, si des systèmes de surveillance ne sont pas créés dès maintenant, les conséquences négatives de l'IA ne seront connues qu'une fois que les changements seront irréversibles. Cela exige que les gouvernements et les organisations économiques du monde entier consacrent davantage de ressources à l'étude de l'impact socio-économique de l'IA, parallèlement au progrès technologique.