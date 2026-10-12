Les lauréats du prix Nobel d'économie 2026 ont été annoncés

·38·Monde
Les lauréats du prix Nobel d'économie 2026 ont été annoncés

Le comité Nobel de l'Académie royale des sciences de Suède a officiellement annoncé les noms des lauréats du prestigieux prix d'économie en mémoire d'Alfred Nobel pour 2026. La plus haute distinction scientifique mondiale ainsi que 1,2 million de dollars américains de récompense financière seront partagés équitablement entre deux éminents économistes américains : Robert E. Hall (Robert E. Hall) et Michael Woodford (Michael Woodford).

Cette décision a été confirmée sur la page officielle du comité Nobel.

Pour quelle réalisation scientifique le prix a-t-il été décerné ?

Les chercheurs ont été récompensés pour avoir renforcé le lien entre les deux pôles importants de la théorie économique : les micro-acteurs économiques et l'économie publique globale :

  • Définition officielle : Le prix prestigieux a été décerné aux chercheurs « pour leurs travaux sur les fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique » («for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation») ;

  • Essence de la découverte scientifique : Les recherches de Hall et Woodford ont démontré, à travers des modèles économiques précis, comment les décisions des consommateurs et des entreprises influencent l'inflation, les fluctuations du marché et la stabilité financière à l'échelle nationale.

Les lauréats du prix Nobel d'économie 2026 ont été annoncés

Importance pratique et reconnaissance internationale

Le prix en économie constitue le point final de la semaine Nobel traditionnelle :

  • Dotation du prix : La récompense totale de 1,2 million de dollars est divisée en parts égales entre les deux chercheurs américains ;

  • Guide pour les banques centrales : Les mécanismes théoriques développés par les chercheurs sont aujourd'hui activement utilisés par les principaux régulateurs financiers et banques centrales du monde pour lutter contre les crises et définir correctement la politique des taux d'intérêt.

Ce choix du comité Nobel a démontré une fois de plus à quel point il est crucial de prendre en compte les facteurs microéconomiques et le comportement des acteurs réels du marché lors de la prise de décisions macroéconomiques mondiales.

Prix NobelRobert E. HallMichael WoodfordÉconomieSuède
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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