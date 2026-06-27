La Californie lance le premier système de suivi des licenciements dus à l'AI

Le gouvernement de l'État de Californie, aux États-Unis, a lancé le premier système spécialisé du pays pour surveiller l'impact des technologies d'intelligence artificielle (AI) sur le marché du travail. Présenté par l'administration du gouverneur Gavin Newsom, ce projet fait office de « mécanisme d'alerte précoce » pour identifier les professions risquant d'être supprimées par l'automatisation. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Le nouveau traqueur en ligne a été créé en collaboration avec le département du développement de l'emploi de Californie et le California Policy Lab, un centre de recherche affilié à l'Université de Californie. Le système analyse les demandes d'allocations chômage et les compare au niveau de probabilité de remplacement par l'AI dans divers secteurs. Les données sont mises à jour mensuellement et publiées publiquement.

Groupes à risque et analyse démographique

Les premières analyses suggèrent que les spécialistes âgés de 25 à 35 ans pourraient être les plus touchés par l'AI. De plus, les données statistiques indiquent que le risque de perte d'emploi est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Les utilisateurs peuvent suivre via le traqueur les changements selon l'âge, le niveau d'éducation, le sexe, l'origine ethnique et la région.

Il convient de noter que les développeurs du système demandent de ne pas considérer ces données comme des conclusions définitives. Selon eux, la réduction des emplois peut être liée non seulement à l'AI, mais aussi aux cycles économiques, aux changements structurels et à la conjoncture générale du marché. Par conséquent, le projet vise à identifier précocement les tendances risquées plutôt qu'à établir un lien de causalité exact.

Protection sociale dans le centre technologique

Cette question est d'une importance stratégique pour la Californie, car c'est dans cet État que se trouvent des géants leaders de l'AI générative tels qu'OpenAI, Google et NVIDIA. Le gouvernement de l'État soutient le progrès technologique tout en prenant des mesures pour en atténuer les conséquences sociales.

Le gouverneur Gavin Newsom avait précédemment chargé les agences gouvernementales d'élaborer des plans pour réduire les dommages subis par les travailleurs suite à l'introduction de l'AI dans les administrations. Le lancement de ce nouveau traqueur montre que l'approche des gouvernements envers la technologie évolue : l'accent est désormais mis non seulement sur l'innovation, mais aussi sur le contrôle de son impact sur la vie sociale.

Actuellement, il n'existe pas de méthodologie précise dans l'économie moderne pour mesurer quel licenciement spécifique est directement dû à l'AI. Néanmoins, l'expérience de la Californie devrait servir de modèle à d'autres pays et régions pour protéger le marché du travail à l'avenir.