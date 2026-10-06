Révolution en médecine : le prix Nobel 2026 décerné aux fondateurs de l'optogénétique

La traditionnelle semaine Nobel a débuté à Stockholm, capitale de la Suède. Selon les informations publiées sur le site officiel du comité Nobel, le prix Nobel de physiologie ou médecine 2026 a été décerné à un groupe international de scientifiques : Karl Deisseroth, Peter Hegemann ainsi qu'à Georg Nagel.

La plus haute distinction scientifique mondiale a été remise aux chercheurs pour leurs découvertes révolutionnaires en neurobiologie et en médecine, « pour leurs découvertes sur les canaux ioniques contrôlés par la lumière et le domaine de l'optogénétique » .

Qu'est-ce que l'optogénétique et qu'apporte-t-elle à l'humanité ?

La technologie inventée et développée par ces scientifiques a ouvert une nouvelle ère dans le traitement des maladies du cerveau et du système nerveux :

Cellules contrôlées par la lumière : Les chercheurs ont identifié des protéines et des canaux ioniques spéciaux activés par la lumière, et ont développé un mécanisme pour les introduire dans les cellules nerveuses (neurones) ;

Ciblage précis des neurones : Grâce à la méthode de l'optogénétique, les scientifiques ont pu activer ou désactiver des neurones spécifiques du cerveau dans un organisme vivant à l'aide d'un laser ou d'un faisceau lumineux ;

Remède aux maladies graves : Cette découverte a jeté des bases pratiques immenses pour comprendre et traiter efficacement des problèmes neurologiques graves tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la dépression et la perte de vision.

Le fonds du prix a été mis à jour : 12 millions de couronnes suédoises

En 2026, la Fondation Nobel a annoncé une augmentation du montant financier du prix :

Somme record : La valeur du prix pour toutes les catégories (physiologie ou médecine, physique, chimie, littérature et paix) est désormais de 12 millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars américains ).

Dynamique des dernières années : La Fondation a révisé le montant du prix deux fois au cours des cinq dernières années. Il était de 10 millions de couronnes en 2021 et 2022, porté à 11 millions en 2023, et maintenu à ce niveau en 2024-2025.

Un secret de 50 ans : qui étaient les autres candidats ?

Conformément au règlement strict de la Fondation Nobel, les noms des autres candidats, les rapports d'évaluation et les résultats des votes pour le prix de médecine de cette année sont totalement confidentiels.

Ces documents historiques ne seront rendus publics qu'après exactement un demi-siècle, en 2076. Pour l'heure, la communauté scientifique mondiale salue la victoire historique de ces trois chercheurs qui ont ouvert la voie au décryptage des mystères du cerveau.