Les lauréats du prix Nobel de chimie 2026 ont été annoncés

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Les lauréats du prix Nobel de chimie 2026 ont été annoncés

Le comité Nobel de l'Académie royale des sciences de Suède a officiellement annoncé les noms des lauréats du prestigieux prix de chimie pour 2026. Selon la déclaration officielle du comité, le prix scientifique suprême de cette année a été décerné à l'éminent scientifique français Henri B. Kagan (Henri B. Kagan) ainsi qu'au chimiste japonais Kenso Soai (Kenso Soai).

Les chercheurs ont enrichi le trésor scientifique mondial grâce à leurs découvertes fondamentales qui ont provoqué des changements révolutionnaires dans le domaine de la chimie organique.

Percée dans la synthèse asymétrique : pourquoi le prix a-t-il été décerné ?

Les recherches des scientifiques revêtent une importance capitale dans les processus de pharmacie moderne et de création de nouveaux matériaux :

  • Formulation officielle : Selon les conclusions du comité Nobel, le prix a été décerné « pour la découverte des effets non linéaires et de l'autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique » (« for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis ») ;

  • Importance pratique : La capacité de contrôler et de synthétiser avec une grande précision les formes de molécules qui sont des images miroir l'une de l'autre, mais qui ont des effets différents (chiralité), a été élargie ;

  • Importance pour la pharmacie : Ces découvertes servent à améliorer radicalement le système de production de médicaments hautement efficaces, sûrs et peu coûteux, avec moins d'effets secondaires.

Montant du prix et détails de la saison scientifique

Les conditions de récompense des lauréats dans le cadre de la semaine Nobel suivent les indicateurs financiers traditionnels :

  • Fonds financier : En 2026, le fonds de prix pour chaque catégorie est de 12 millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars américains) ;

  • Répartition : Ce montant alloué pour la chimie est réparti également entre les deux lauréats ;

  • Annonces précédentes : Rappelons que Zamin.uz avait précédemment fourni des informations détaillées sur les lauréats du prix Nobel 2026 en médecine, physiologie et physique.

Cette réussite d'Henri Kagan et Kenso Soai constitue une reconnaissance mondiale suprême pour des décennies de recherches ardues dans l'un des domaines les plus complexes de la chimie moderne.

Prix Nobel 2026Henri B. KaganKenso SoaiSynthèse Organique AsymétriqueChimie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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