Intelligence artificielle et chômage : une nouvelle étude révèle des résultats inattendus

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Intelligence artificielle et chômage : une nouvelle étude révèle des résultats inattendus

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) à travers le monde suscite de sérieuses inquiétudes sur le marché du travail. Alors que de nombreux experts craignent un chômage de masse dû à l'AI, un nouveau rapport des sociétés Ramp et Revelio Labs pourrait nuancer ces perspectives. Selon les résultats de l'étude, dans les entreprises investissant massivement dans l'AI, le nombre d'employés augmente au lieu de diminuer. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les données, près de 90 000 suppressions de postes annoncées d'ici mai 2026 sont considérées comme directement liées à l'implémentation de l'AI. Certaines prévisions indiquent que 15 % des emplois aux États-Unis seront occupés par l'AI dans les cinq prochaines années. Cependant, les experts de Ramp et Revelio Labs, ayant analysé près de 22 000 entreprises, soulignent que la situation n'est pas toujours négative.

Croissance des investissements et des effectifs

L'étude a examiné les entreprises qualifiées d'« utilisateurs à haute intensité », c'est-à-dire des firmes dépensant en moyenne 30 dollars par mois et par employé pour les technologies AI. Il s'avère que dans ces entreprises, le nombre d'employés a augmenté en moyenne de 10,2 %. Cette croissance a été observée non seulement en ingénierie, mais aussi dans les ventes, l'administration, le service client, la finance et le marketing.

En particulier, dans les secteurs des technologies de l'information, des logiciels et des médias, la pénurie de main-d'œuvre et la création de nouveaux emplois se poursuivent à un rythme élevé. Cela prouve que les technologies AI servent davantage à l'expansion des entreprises qu'à la suppression d'emplois. Ce processus est également pertinent pour le secteur IT en développement de l'Ouzbékistan, où les investissements technologiques pourraient ouvrir de nouvelles opportunités.

Opportunités pour les profils débutants

Un autre aspect préoccupant pour beaucoup est l'avenir des employés de niveau débutant (entry-level). Selon Goldman Sachs, environ 16 000 emplois ont disparu chaque mois au cours de l'année écoulée à cause de l'AI, la génération Z étant la plus touchée. Pourtant, dans les entreprises technologiquement avancées, le nombre d'employés débutants a, au contraire, augmenté de 12 %.

Selon les auteurs du rapport, l'intelligence artificielle n'est pas simplement un outil de remplacement du travail, mais devient un moteur de croissance pour les entreprises. L'utilisation de l'AI pour l'écriture de code, la correction d'erreurs et la gestion de la documentation technique réduit les coûts et accélère les processus, augmentant l'efficacité globale de l'entreprise. Cela crée, en retour, un besoin de nouveaux employés dans tous les départements.

Il convient de noter que les indicateurs positifs sont principalement observés dans les entreprises investissant de manière stable et systématique dans les technologies AI. Les firmes ayant simplement acheté des abonnements pour expérimenter, sans stratégie à long terme, n'ont pas connu de croissance d'effectifs. Ainsi, le succès futur sur le marché du travail dépendra non seulement de la connaissance de la technologie, mais de son utilisation rationnelle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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