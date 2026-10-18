Des manifestations massives, d'une ampleur et d'une intensité inattendues, se déroulent à travers la France contre la forte hausse du coût de la vie, l'inflation et l'augmentation des prix du carburant.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, plus de 550 000 manifestants sont descendus dans les rues de la capitale, Paris, et d'autres grandes villes (notamment Marseille, Lyon et Lille). Il s'agit de l'une des plus grandes mobilisations sociales de ces dernières années.

Affrontements, gaz lacrymogènes et incendies

La situation est devenue extrêmement tendue à Paris et à Marseille lors des manifestations, avec de violents affrontements entre les manifestants et la police :

Réaction des forces de l'ordre : Des barricades ont été érigées dans les rues de Paris et de Marseille ; des poubelles, des voitures et même certains bâtiments ont été incendiés. Pour rétablir l'ordre et disperser la foule, la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc.

Arrestations massives : À la suite des pillages et des troubles survenus pendant les manifestations, des dizaines de personnes ont été interpellées par la police dans tout le pays, dont un grand nombre à Paris même.

Interdictions strictes : Le gouvernement a officiellement interdit toute manifestation ou rassemblement près des Champs-Élysées à Paris, ainsi qu'à proximité de plusieurs bâtiments administratifs et gouvernementaux et des grandes gares ferroviaires.

Extension de la contestation sociale : les étudiants et les enseignants se joignent au mouvement

Le mouvement, initialement lancé contre le prix du carburant et l'inflation générale, a rapidement intégré d'autres groupes sociaux :

Carburant et coût de la vie : Les citoyens protestent contre la hausse incessante des prix des produits de première nécessité et du carburant, la baisse du pouvoir d'achat et le gel des aides sociales.

Crise de l'éducation : Des centaines d'élèves et d'enseignants des écoles et universités de toute la France ont activement rejoint les manifestations. Ils expriment leur mécontentement face aux restrictions budgétaires dans le système éducatif, aux conditions précaires dans les écoles et aux bas salaires.

Malgré une mobilisation élevée de la police et des forces spéciales, les revendications des manifestants ne cessent de croître. Le gouvernement français est contraint de prendre des mesures urgentes pour sortir de cette crise sociale et apaiser la situation.