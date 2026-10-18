La crise du coût de la vie et du carburant secoue Paris et Marseille

·1·Monde
La crise du coût de la vie et du carburant secoue Paris et Marseille

Des manifestations massives, d'une ampleur et d'une intensité inattendues, se déroulent à travers la France contre la forte hausse du coût de la vie, l'inflation et l'augmentation des prix du carburant.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, plus de 550 000 manifestants sont descendus dans les rues de la capitale, Paris, et d'autres grandes villes (notamment Marseille, Lyon et Lille). Il s'agit de l'une des plus grandes mobilisations sociales de ces dernières années.

La crise du coût de la vie et du carburant secoue Paris et Marseille

Affrontements, gaz lacrymogènes et incendies

La situation est devenue extrêmement tendue à Paris et à Marseille lors des manifestations, avec de violents affrontements entre les manifestants et la police :

  • Réaction des forces de l'ordre : Des barricades ont été érigées dans les rues de Paris et de Marseille ; des poubelles, des voitures et même certains bâtiments ont été incendiés. Pour rétablir l'ordre et disperser la foule, la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc.

  • Arrestations massives : À la suite des pillages et des troubles survenus pendant les manifestations, des dizaines de personnes ont été interpellées par la police dans tout le pays, dont un grand nombre à Paris même.

  • Interdictions strictes : Le gouvernement a officiellement interdit toute manifestation ou rassemblement près des Champs-Élysées à Paris, ainsi qu'à proximité de plusieurs bâtiments administratifs et gouvernementaux et des grandes gares ferroviaires.

La crise du coût de la vie et du carburant secoue Paris et Marseille

Extension de la contestation sociale : les étudiants et les enseignants se joignent au mouvement

Le mouvement, initialement lancé contre le prix du carburant et l'inflation générale, a rapidement intégré d'autres groupes sociaux :

  • Carburant et coût de la vie : Les citoyens protestent contre la hausse incessante des prix des produits de première nécessité et du carburant, la baisse du pouvoir d'achat et le gel des aides sociales.

  • Crise de l'éducation : Des centaines d'élèves et d'enseignants des écoles et universités de toute la France ont activement rejoint les manifestations. Ils expriment leur mécontentement face aux restrictions budgétaires dans le système éducatif, aux conditions précaires dans les écoles et aux bas salaires.

La crise du coût de la vie et du carburant secoue Paris et Marseille

Malgré une mobilisation élevée de la police et des forces spéciales, les revendications des manifestants ne cessent de croître. Le gouvernement français est contraint de prendre des mesures urgentes pour sortir de cette crise sociale et apaiser la situation.

ParisFrancePrix du carburantInflationManifestations
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

109 décès en un jour à Paris en raison d'une chaleur anormale109 décès en un jour à Paris en raison d'une chaleur anormale28 juin 15:47Comment un tableau de Picasso s'est-il retrouvé chez des trafiquants de drogue ?Comment un tableau de Picasso s'est-il retrouvé chez des trafiquants de drogue ?23 juin 14:44Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !6 juin 21:52La guerre États-Unis - Iran provoque une crise mondiale du carburant : manifestations massives à travers le mondeLa guerre États-Unis - Iran provoque une crise mondiale du carburant : manifestations massives à travers le monde17 septembre 20:58L'Arabie saoudite rétablit un pipeline stratégique contournant le détroit d'Ormuz : le prix du pétrole baisseL'Arabie saoudite rétablit un pipeline stratégique contournant le détroit d'Ormuz : le prix du pétrole baisse23 septembre 08:53Une crise majeure du carburant débute en Occident — Macron convoque un sommet d'urgence du G7Une crise majeure du carburant débute en Occident — Macron convoque un sommet d'urgence du G719 septembre 22:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse