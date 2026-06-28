109 décès en un jour à Paris en raison d'une chaleur anormale

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109 décès en un jour à Paris en raison d'une chaleur anormale

La chaleur anormale observée à Paris, la capitale française, entraîne de graves conséquences. En l'espace d'une journée, 109 décès ont été enregistrés dans la ville. C'est ce qu'a rapporté « Franceinfo », s'appuyant sur les données des services de secours.

Il a été indiqué que le vendredi 26 juin, la température à la capitale a grimpé jusqu'à près de 39 degrés. Au cours de ces 24 heures, 109 décès ont été officiellement enregistrés par les services de secours. Il est souligné qu'à cette période de l'année, en moyenne sept personnes décèdent par jour à Paris, ce qui montre que le chiffre actuel est plusieurs fois supérieur à la normale.

Les experts précisent que ces statistiques n'incluent que les décès constatés par les secours à domicile et dans les lieux publics. Les décès survenus dans les hôpitaux n'ont pas été ajoutés à ce rapport. Par conséquent, il n'est pas exclu que le nombre total de victimes soit encore plus élevé.

Il a été noté que durant la même période, les services de secours ont reçu près de 3 400 appels, ce qui indique une augmentation brutale du nombre de personnes dont l'état de santé s'est dégradé à cause de la chaleur.

Par ailleurs, Fabien Hugé, directeur du bureau de pompes funèbres « Family Obsèques », a déclaré lors d'une interview que les morgues de Paris étaient presque pleines en raison de l'augmentation du nombre de décès causés par la chaleur anormale.

Les spécialistes appellent la population à éviter de sortir autant que possible pendant les heures les plus chaudes de la journée, à boire plus d'eau et à accorder une attention particulière aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques.

ParisFranceFabien YugeFranceinfo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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