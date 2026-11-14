En Iran, 1 dollar atteint 2,7 millions de rials : les causes de la crise économique expliquées

La dépréciation du rial, la monnaie nationale iranienne, se poursuit. Au 14 novembre 2026, sur le marché libre des changes du pays, 1 dollar américain est évalué à environ 2,7 millions de rials. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a souligné l'aggravation de la situation économique en Iran, notant que le taux de change du dollar approche la barre des 3 millions et que l'inflation a atteint 200 %.

Ces chiffres ont remis au premier plan les graves problèmes de l'économie iranienne. Cependant, la hausse du taux de change est-elle uniquement liée à la pression extérieure ou les problèmes économiques internes du pays y contribuent-ils également ? Dans sa déclaration, Bessent a souligné l'impact des sanctions américaines.

Quel niveau le taux de change du dollar a-t-il atteint en Iran ?

Selon les données du marché libre des changes, le 14 novembre 2026, le taux de vente de 1 dollar américain en Iran était de 2 723 500 rials. Cela équivaut à environ 272 350 tomans.

Le rial est la monnaie officielle en Iran, mais la population utilise largement le terme « toman » dans les transactions quotidiennes, où 1 toman équivaut à 10 rials. Il est donc important de ne pas confondre ces deux unités dans les rapports sur les taux de change.

Scott Bessent, en évoquant la dépréciation de la monnaie iranienne, a mentionné le chiffre de 3 millions pour un dollar. Selon lui, cela reflète la situation difficile de l'économie du pays.

Le changement est notable par rapport à la période précédente. La déclaration de Bessent indique que le taux du dollar était auparavant autour de 600 000, avant de se rapprocher du niveau des 3 millions. Toutefois, lors de la comparaison de ces chiffres, il convient de prendre en compte la date et l'unité monétaire concernées.

Scott Bessent : Trump a ordonné le lancement d'une politique de pression maximale contre l'Iran

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que Donald Trump lui avait confié en 2025 la mission de mettre en œuvre une politique de pression maximale contre l'Iran.

Bessent a expliqué que l'objectif principal de Washington était de limiter les revenus pétroliers de l'Iran, de réduire l'accès du pays au système financier international et de renforcer l'impact des sanctions.

Lors de son intervention au New York Economic Club le 6 mars 2025, il avait déjà mis en garde contre la possibilité d'une dépréciation de la monnaie iranienne. À l'époque, Bessent avait souligné que l'inflation officielle dans le pays atteignait 35 % et que le rial avait perdu une grande partie de sa valeur en un an.

Par la suite, le secrétaire au Trésor américain a noté à plusieurs reprises que les sanctions et la pénurie de dollars avaient accru la pression sur l'économie iranienne.

L'inflation a-t-elle atteint 200 % ?

L'un des chiffres les plus marquants de la déclaration de Bessent est l'affirmation selon laquelle l'inflation en Iran a atteint 200 %.

Cependant, il ne serait pas correct de considérer ce chiffre comme identique aux statistiques officielles iraniennes. L'inflation peut varier en fonction des groupes de produits, de la période de calcul et de la méthodologie. Il convient donc de citer le chiffre de 200 % comme étant spécifiquement la déclaration de Bessent.

Néanmoins, la dépréciation du rial affecte directement le pouvoir d'achat de la population. Surtout dans un contexte où les prix des produits importés, des médicaments, de l'alimentation et des matières premières nécessaires à la production dépendent du taux de change, la hausse du dollar exerce également une pression sur les prix du marché intérieur.

La demande accrue de devises, l'augmentation des coûts d'importation et la baisse de la confiance de la population dans la monnaie nationale pourraient compliquer davantage la situation économique.

Quel est l'impact des sanctions américaines sur l'économie iranienne ?

L'économie iranienne est sous le coup de sanctions internationales depuis de nombreuses années. Les restrictions ciblant les exportations de pétrole et les opérations bancaires internationales affectent particulièrement les revenus en devises étrangères du pays.

Dans le cadre de la politique de « pression maximale » des États-Unis, des restrictions ont été renforcées contre les entités impliquées dans la vente et le transport du pétrole iranien, ainsi que dans le transfert des revenus d'exportation via le système financier international.

En conséquence, l'accès de l'Iran aux devises étrangères diminue, les paiements pour les importations deviennent plus difficiles et la pression sur la monnaie nationale augmente.

Cependant, expliquer la situation économique uniquement par les sanctions extérieures serait une approche unilatérale. La gestion économique interne, les problèmes du système bancaire, le déficit budgétaire, la politique monétaire et la forte dépendance aux revenus pétroliers sont également des facteurs importants.

Quelle est l'ampleur de la différence par rapport à l'Ouzbékistan ?

Pour comparer la dépréciation du rial iranien avec le sou ouzbek, il faut s'assurer que les taux de change des deux pays sont pris à la même date.

Dans les données fournies, 1 dollar américain est indiqué à 11 973 soums en Ouzbékistan et à 2 702 000 rials en Iran. Mais comme la date de ces chiffres n'est pas clairement indiquée, il n'est pas correct de les présenter comme les taux actuels du 14 novembre 2026.

Le taux du marché libre en Iran a été enregistré à environ 2,72 millions de rials pour 1 dollar le 14 novembre.

Il y a un autre aspect important : la valeur nominale d'une monnaie ne reflète pas directement sa puissance économique. Par exemple, la nécessité de payer des millions de rials pour un dollar signifie que la valeur nominale de la monnaie nationale par rapport au dollar est faible, mais pour évaluer l'économie des pays, il faut également prendre en compte des indicateurs tels que l'inflation, les revenus de la population, la production, le commerce extérieur et le pouvoir d'achat.

Qu'est-ce qui attend l'économie iranienne ?

La dépréciation du rial, les restrictions sur le commerce extérieur et la pression inflationniste restent les principaux problèmes auxquels est confrontée l'économie iranienne.

La partie américaine déclare ouvertement qu'elle tente de limiter les capacités financières de Téhéran par le biais de sanctions. L'Iran, quant à lui, cherche à maintenir ses relations commerciales et financières dans ces conditions de pression.

Cependant, la situation sur le marché des changes n'est pas déterminée uniquement par des déclarations politiques, mais aussi par des indicateurs économiques réels. Les revenus pétroliers, les réserves de devises étrangères, les capacités d'importation et l'inflation intérieure resteront les principaux facteurs influençant le taux du rial dans la période à venir.

Comme le montre la situation actuelle, le plus grand défi pour l'Iran n'est pas seulement la hausse du taux du dollar, mais le rétablissement de la confiance dans la monnaie nationale et la préservation du pouvoir d'achat de la population. Cela nécessite, au-delà des mesures à court terme, des réformes économiques de grande envergure.