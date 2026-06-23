Comment un tableau de Picasso s'est-il retrouvé chez des trafiquants de drogue ?

·37·Monde
Comment un tableau de Picasso s'est-il retrouvé chez des trafiquants de drogue ?

Lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants en France, un tableau disparu du célèbre peintre Pablo Picasso a été retrouvé. L'événement s'est produit à Champigny-sur-Marne, à la périphérie sud-est de Paris.

L'œuvre de Picasso avait été volée dans un entrepôt de stockage d'objets d'art à Paris. Le tableau appartenait initialement à une collectionneuse singapourienne. L'un des suspects du vol était un gardien de cet entrepôt.

Le nom officiel de ce tableau n'a pas encore été divulgué, mais il a été authentifié par des experts.

Selon le journal Le Parisien,il a été rapporté queen plus du tableau de Pablo Picasso, la police a saisi des stupéfiants, des vêtements de luxe et plusieurs milliers d'euros en espèces dans la maison.

Les œuvres de Picasso sont depuis longtemps des cibles « favorites » des voleurs. Cette situation montre une fois de plus que la sécurité des œuvres d'art est insuffisante et que leur circulation sur le marché noir persiste.

Pablo PicassoFranceParisChampigny-sur-MarneLe Parisien
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Nigina Zarqarayeva
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